«Поднимаюсь и молюсь – лишь бы не инфаркт»: в Самаре жилую многоэтажку оставили без лифтов

Для жителей верхних этажей каждое возвращение домой превращается в пытку Фото: Ольга НОВИКОВА

Обещанного 17 лет ждут?

Жильцы верхних этажей многоэтажки на ул.Ташкентской, 162 могут не тратиться на абонемент в спортзал. Уже полтора месяца в 9-этажной высотке отключены лифты. Бабушки и дедушки, мамочки с маленькими детьми, уставшие после смены работяги, домохозяйки с полными сумками продуктов – все вынуждены карабкаться вверх по лестнице пешком.

- Лифты в доме отключили 28 июля, - рассказал журналисту «КП-Самара» житель злополучного дома Илья. – В одночасье 150 квартир двухподъездного девятиэтажного дома остались без подъемников. В первые дни никто не мог понять в чем дело, ни от кого не могли получить ответа, все инстанции кивали друг на друга. Только через неделю получили от нашей управляющей компании – ООО «УК Кировская» - официальный ответ. Нам заявили, что в доме провели обследования лифтов, и в результате экспертиза рекомендовала вывести лифты из эксплуатации и произвести их замену. Мы пожаловались в районную администрацию. Там ответили, что нам следует ждать замены лифтов по капремонту… в 2037-2039 годах! То есть предложили десяткам людей ходить на верхние этажи пешком еще в лучшем случае 17 лет! Мы конечно начали писать жалобы во все инстанции, но официальная переписка ведется очень неспешно.

А лифты тем временем стоят, часть жильцов откровенно мучаются.

- Поднимаюсь и молюсь – лишь бы не инфаркт, - делится одна из жительниц верхнего этажа. – Каждый выход из дома за продуктами – испытание. И часто не набегаешься, и сразу на неделю не закупиться – как все это потом по лестнице тащить?...

«Не готовы идти под уголовную статью»

В УК «Кировская» уверяют – жильцы дома сами загнали себя в безвыходную ситуацию. Как рассказала журналисту «КП-Самара» директор управляющей компании Ирина Куницина, инициативная группа жильцов обеспокоилась техническим состоянием стареньких лифтов и решила добиться их замены с помощью включения в федеральную программу капремонта и замены лифтов. Основания для беспокойства, конечно, были – лифтам уже почти 50 лет, изготовлены они были в солнечном Самарканде в далеком 1973-м.

- Мы по мере сил поддерживали лифты в рабочем состоянии, - рассказала Ирина Куницина. – Но для включения в федеральную программу потребовалось проведение полной экспертизы.

Выводы экспертов оказались неутешительными – они нашли в конструкциях подъемников массу неисправностей и выдали вердикт: владельцу подъемников ввиду значительного количества выявленных дефектов, неисправностей и несоответствий техническим регламентам, рекомендуется вывести лифты из эксплуатации и произвести их замену».

- Имея на руках такой документ, мы были вынуждены остановить лифты, - объясняет Ирина Куницина. – Никто из нас не готов брать на себя уголовную ответственность и продолжать эксплуатацию лифтов, в отношении которых нам эксперты четко сказали, что работать им нельзя.

Жильцы дома никак не могут договориться Фото: Ольга НОВИКОВА

«Ждем решения жильцов»

Инициативная группа была уверена, что через месяц-полтора благодаря федеральной программе дома получит новые лифты, но этого не произошло – ближайшие сроки им пообещали аж в 2037 году. Жильцы верхних этажей схватились за головы.

- Фактическое состояние лифтов не такое уж плачевное, мы готовы привести их в порядок в рамках текущего ремонта, закупить недостающие элементы и включить, - говорит Ирина Куницина. – Но сделать это можно только после соответствующего решения собрания жильцов. Мы вынесли на собрание вопрос об изменении плана текущего ремонта в этом году, сейчас они должны проголосовать. Если большинство решит, что деньги дома надо направить на ремонт лифтов, мы сразу это сделаем. Но есть нюанс – тогда рассчитывать на замену подъемников по федеральной программе дом уже вряд ли сможет – лифты-то будут в рабочем состоянии. Поэтому между жильцами развернулась настоящая дискуссия: обитатели нижних этажей согласны подождать замены лифтов, а вот жители верхних требуют немедленно все починить и включить. По-человечески я им сочувствую, но по закону управляющая компания обязана действовать исходя из решения общего собрания жильцов. Мы его ждем.

Отремонтировать нельзя поменять

Возмущение жильцов дошло до городской администрации. Мэрия прореагировала.

- Лифты вышеуказанного многоквартирного дома включены в ведомственную целевую программу «Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2019-2021 годы», - сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары.

Правда, как говорят, в 2020 году на замену лифтов жителям вряд ли стоит рассчитывать - в лучшем случае через год. Как уверяют в управляющей компании, для этого все это время они должны оставаться в нерабочем состоянии. Дескать, как только лифты отремонтируем и включим, с надеждой поменять старые подъемники придется распрощаться на неопределенный срок.

Логика коммунальщиков и властей понятна. Но впереди зима, а значит – лишние килограммы теплой одежды на печах бабушек и дедушек. И кто будет отвечать, если у кого-нибудь из пожилых жителей верхних этажей из-за непомерной нагрузки все-таки не выдержит сердце?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Виктор Часовских, председатель комиссии по строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области

- Лифты относятся к общему имуществу дома, их замена и ремонт должны проводиться за счет собственников жилья – то есть на деньги, которые они платят за содержание жилья и текущий ремонт. Зная о плачевном состоянии лифтов, управляющая компания должна была не дожидаться вывода экспертов о невозможности их эксплуатации, а предпринять ряд шагов. Во-первых, обратиться в городскую программу по модернизации лифтового хозяйства. Она есть, и хотя попасть в нее достаточно сложно, попытаться все-таки стоило. Второй вариант действий - рассчитать необходимую сумму и предложить жильцам включить приведение лифтов в порядок в программу текущего ремонта. Просто скинуться на замену лифтов жильцы вряд ли потянут – один подъемник стоит от 1,2-1,4 млн рублей, без учета установки. Самый реальный вариант – войти в программу капремонта и открыть для дома отдельный спецсчет, на который бы поступали средства, отчисляемые жильцами дома на капремонт. И вот на эти деньги провести ремонт подъемников. Но сами жильцы сделать это не могут - только УК по их поручению.