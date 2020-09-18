Увеличится ли плата за интернет в условиях повышенного спроса, и когда всемирная паутина дотянется до сельских школ Самарской области

Общались в дистанционном режиме

Иван Зима: «Клиенты нам благодарны»

Как компания пережила переход на дистанционную работу? Сказалась ли пандемия на планах по улучшению качества обслуживания клиентов? Когда высокоскоростной интернет придет в каждый сельский дом? Эти и многие другие вопросы журналисты смогли задать директору макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Ивану Зиме во время расширенной пресс-конференции с тринадцатью регионами Поволжья.

С нагрузкой справились

В период самоизоляции спрос на цифровые сервисы значительно вырос, потребление трафика увеличилось в разы, спровоцировав нагрузку на сети связи. Как утверждают в «Ростелекоме», инфраструктура компании имеет прочный запас пропускной способности, поэтому даже в пиковые часы нагрузка на каналы связи не превышала 75%.

В первые месяцы карантина компания, понимая, как важен людям доступ к онлайн-сервисам, старалась поддержать своих клиентов: увеличила на всех тарифных планах скорость доступа к интернету до максимально возможной, отменила блокировки за просроченные платежи, открыла доступ к видеотеке отечественных фильмов, сериалов и живых онлайн концертов. Более того, «Ростелеком» не индексировал тарифы в отличие от других операторов и не намерен этого делать до конца года.

Директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Иван Зима

«Клиенты позитивно оценили наши инициативы: индекс клиентского доверия вырос на 6 %, и это отличный результат! За первое полугодие мы не только не растеряли абонентскую базу, а напротив усилили ее и пополнили новыми абонентами», - констатировал Иван Зима.

Количество пользователей интерактивного телевидения за полгода увеличилось на 4%, в результате абонентская база продукта превысила 1 млн пользователей, из которых более половины – 570 тысяч – подключили мультимедийную платформу Wink.

Сервис уходит на «удаленку»

Как рассказали в компании, «Ростелеком» продолжит развивать дистанционные каналы обслуживания, которые во время пандемии показали свою перспективность.

«В период пандемии мы стали больше вопросов решать дистанционно, причем научились делать это быстро и качественно. Больше клиентов стали взаимодействовать с нами через чат личного кабинета. С помощью сервиса мы обработали в первом полугодии 50 тыс. обращений, что на 40% больше средних значений предыдущего года», – рассказал Иван Зима.

Продолжает работать персональная горячая линия руководителя макрорегионального филиала. С момента ее открытия в декабре прошлого года к Ивану Зиме обратились 560 человек. По его признанию, клиенты не только просят провести интернет, но и вносят свои предложения по улучшению сервиса. Одно из таких пожеланий уже технически реализовано. При повторном звонке с клиентом теперь общается один и тот же специалист. Для людей это удобно, не нужно заново объяснять ситуацию.

Возможность задать вопрос была у журналистов со всех волжских регионов

Доступный интернет

Сегодня интернет на хорошей скорости нужен всем. Особенно его ждут в селах. Пойдет ли компания дальше в реализации проектов по подключению к оптике школ, больниц и других социально-значимых организаций? Такой вопрос самарские журналисты задали Ивану Зиме.

«Потребность в интернете на селе сегодня особенно высока, – пояснил Иван Зима. – Что касается подключения скоростного интернета к каждому сельскому дому, то если в населенном пункте есть спрос, мы рассматриваем такие заявки особенно внимательно. Исходя из экономической целесообразности и желания целых групп жителей участвовать в проекте находим компромиссные решения».