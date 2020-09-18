В 2020 году центры «Мой бизнес» откроются в Новокуйбышевске и Чапаевске

Запуск центров для представителей делового сообщества стал возможным благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Грамотные специалисты центров могут помочь с регистрацией и проконсультировать по юридическим, бухгалтерским вопросам. Они также прояснят существующие нюансы в вопросах налогообложения, сертификации товаров и услуг, оформлении заявок на получение кредитов и мер господдержки по разным программам. В центрах доступны услуги коворкинга, есть залы для переговоров и проведения лекций, семинаров, тренингов. Таким образом, на одной площадке можно получить услуги сразу нескольких институтов развития предпринимательства.

Создание благоприятных условий для ведения бизнеса – одна из первоочередных задач правительства региона и губернатора Дмитрия Азарова. «Мы видим рост показателей по развитию малого бизнеса. Сегодня в этой сфере трудится 451 тыс. человек. Далее нам необходимо наращивать темпы», - отмечал глава региона в своем Послании.

Сейчас центры действуют в Самаре, Тольятти, Сызрани и Отрадном.До конца года они откроются в Чапаевске и Новокубышевске. Планируется, что к 2024 году, так называемые, «МФЦ для бизнеса»появятся во всех городах Самарской области.

По словам директора тольяттинского центра «Мой бизнес» Оксаны Беляевой, перечень услуг в центрах достаточно широк – он включает в себя более 140 государственных, муниципальных и иных услуг.

Сотрудники Центра могут также принять заявления для получения услуг организаций региональных и федеральных институтов развития предпринимательства: Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Гарантийного фонда Самарской области по предоставлению микрозаймов и поручительств, Регионального центра развития предпринимательства, а также Центра инновационного развития и кластерных инициатив и др.

«Мы предлагаем тольяттинским предпринимателям пакет «Бизнес под ключ» - в одном окне бесплатно провести все необходимые операции и через пять дней получить «готовый» бизнес, - пояснила Оксана Беляева. - В этот пакет входит регистрация ИП или юридического лица; регистрация на портале «Бизнес-навигатор»; открытие расчетного счета в банке, консультация по режимам налогообложения и другие».

В Центрах предусмотрены услуги и для действующих предпринимателей, для дальнейшего развития их бизнеса. В один из четырех центров можно обратиться с заявлением на изготовление штампов и печатей; получения электронной подписи, заключение договора на юридическое сопровождением деятельности ИП и ЮЛ, бухгалтерское, кадровое сопровождение деятельности.

«Очень комфортно приходить в Центр, где можно получить практически все необходимые услуги, и больше не нужно никуда бегать. Здесь работают специалисты, которые компетентно, быстро помогают в решении любых вопросов деятельности юридического лица. Для меня, как для предпринимателя – это настоящая находка. Сегодня, когда время – самый ценный ресурс, центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям его экономить и использовать рационально», - поделилась своими впечатлениями предприниматель из Тольятти Екатерина Золотарёва.

«Один из приоритетов Центра – индивидуальный подход и оказание комплексной, всесторонней поддержки каждому бизнесмену. Здесь предприниматель получит квалифицированную консультацию для развития своего бизнеса, вне зависимости от его стадии. Наша задача – окружить бизнесменов заботой», - подчеркнула Оксана Беляева.

По словам директора центра «Мой бизнес» в Сызрани Татьяны Залазиной, специалисты провели уже 425 консультацийдля местных предпринимателей по самым разным направлениям работы. «Это вопросы льготного кредитования, аспектов трудового законодательства, разъяснения обязанностей предпринимателя перед надзорными органами и потребителями, условий работы самозанятого, помощь по регистрации и работе в приложении «Мой налог», - рассказала она. - В последнее время возрос интерес предпринимателей к такой услуге, как «Размещение продукции на маркетплейсах. Людям нравится современное пространство, оборудованное всем необходимым для продуктивной работы: коворкингом, переговорной, конференц-залом», - добавила Татьяна Залазина.

В Отрадном центр «Мой бизнес» также является местом притяжения местных предпринимателей. По словам директора Центра Марата Гумерова, для местных представителей малого бизнеса актуальны услуги по смене адреса торговой точки, регистрации в качестве самозанятого, получению мер поддержки для предпринимателей.

«Мы создаем центры «Мой бизнес» для удобства предпринимателей, в рамках большой работы по формированию благоприятного делового климата в регионе. Работа центров уже находит большой отклик у представителей малого и среднего бизнеса – они ценят наши старания, отмечают полезность и актуальность создания организаций такого формата. К 2024 году мы доведем число этих Центров до 10, и я уверен, что каждый из них поможет предпринимателям получать максимум услуг при минимальных временных затратах», - считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.