Иртыш – Крылья Советов 19 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура ФНЛ

В этом сезоне «КС» и «Иртыш» уже встречались – самарцы обыграли омичей в Кубке России 5:0. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

10-ый тур ФНЛ свел двух новичков лиги, которые решают диаметрально противоположные задачи. Если «Крылья Советов» в прошлом сезоне вылетели из Российской премьер-лиги и сейчас всеми силами стараются туда вернуться, то «Иртыш» поднялся из ПФЛ и теперь хочет закрепиться в лучшей лиге мира. Однако кое-что команды все-таки роднит – обе пока не очень хорошо решают свои задачи.

После девяти туров «Крылья» находятся на шестом месте. От идущего вторым «Спартака-2» самарцы отстают на три очка, а от лидера ФНЛ «Оренбурга» - аж на девять. Все из-за скомканного старта сезона: «КС» проиграли три встречи и один матч сыграли вничью.

Дела у «Иртыша» куда хуже. Омичи идут на последнем месте с единственным набранным очком. Его они добыли в игре с собратом по несчастью «Томью», которая расположилась на предпоследнем месте.

Такие результаты не устроили руководство. Клуб отправил в отставку главного тренера «Иртыша» Владимира Арайса. Вместо него пост наставника команды занял тольяттинец Евгений Харлачев, который играл за самарские «Крылья Советов» в начале 90-ых.

Любопытный факт: в начале своего пути – в 40-е годы 20 века – омский «Иртыш» назывался «Крылья Советов».

Статистика личных встреч Иртыш – Крылья Советов

В новейшей истории команды встречались всего два раза. В первый раз это случилось в далеком 95 году. Тогда омичи дома обыграли самарцев 3:1. Во второй раз – совсем недавно, 28 августа этого года в рамках Кубка России. Тогда «Крылья» на «Самара Арене» разгромили омский клуб 5:0.

Прогноз на матч Иртыш – Крылья Советов 19 сентября 2020

«КС» явные фавориты встречи. Скорее всего, самарцы победят с крупным счетом.

Стартовые составы на игру Иртыш – Крылья Советов 19 сентября 2020

Стартовые составы будут известны примерно за час до начала встречи.

Время начала матча Иртыш – Крылья Советов 19 сентября 2020

Игра начнется в 17:30 по московскому времени (18:30 по самарскому).

Трансляция матча 10 тура ФНЛ Иртыш – Крылья Советов 19 сентября 2020

Матч покажет «Яндекс. Эфир». Также смотрите трансляцию поединка на сайте samara.kp.ru.