Самарскому Карателю суд простил все грехи

Районный суд дал мужчине условный срок, следующее слово - за областным судом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нарушать закон Андрею А. не впервой. Лет 10 назад он поквитался со школьным обидчиком - задушил его и частично расчленил тело. Парня, правда, нашли и отправили в колонию. Отсидев положенное, он искренне хотел начать новую жизнь, но не получилось. В этом году он вновь оказался на скамье подсудимых, на сей раз за поджог машины абсолютно чужого для него человека.

Отомстил сторицей

Конфликт Андрея и Жени длился с первого класса. Андрей битву раз за разом проигрывал - дошло даже до того, что в подростковом возрасте пытался покончить с собой. Зато, повзрослев, он нашел нетривиальный способ отомстить: убить и расчленить обидчика.

23 июля 2011 года Андрей и Женя пили пиво, привычно завязалась ссора, но в этот раз Андрей накинулся на давнего недруга, начал его душить, а когда тот потерял сознание, схватил нож и нанес Жене несколько ударов. Тело он сначала пытался расчленить, потом передумал, завернул его в пакеты и тряпки, а потом выставил на лестничную площадку.

Тело, естественно, быстро обнаружили соседи, следы привели в квартиру к Андрею, и вскоре суд признал его виновным в убийстве и отправил в колонию строгого режима на 8 долгих лет.

Освободившись, Андрей решил: никогда больше такого со мной не произойдет! Он сменил фамилию, уехал в другой город. Но неприятности его все равно настигли.

Ничего личного

В январе этого года Андрей приехал в Самару в гости к другу. Пили-гуляли они несколько дней большой компанией. Сестра друга как-то пожаловалась, что разводится с мужем, и он забрал у нее ключи от гаража, куда она обычно ставила машину.

Не сильно трезвые джентльмены решили защитить несчастную женщину и поехали к ее «бывшему» поговорить. До собственно разговора дело так и не дошло – компания просто спалила машину предполагаемого обидчика.

Позже следствие придет к выводу, что сделал это… Андрей: купил бензин, облил им иномарку, а потом чиркнул зажигалкой.

Škoda Superb сгорела дотла, Андрей вновь оказался сначала под следствием, а потом и на скамье подсудимых. Ему предъявили обвинение по ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

По закону в этот раз мужчине грозило до 5 лет реального лишения свободы, но каким-то чудом суд признал его виновным, но ограничился условным наказанием. Его приговорили к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года.

- Подсудимый вину признал в полном объеме, но причиненный ущерб не возместил, и гособвинение просило назначить ему 2 года колонии строгого режима, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областной прокуратуре. – Приговор суда мы считаем излишне мягким и будем его обжаловать.