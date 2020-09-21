Спасли 44 дерева: новокуйбышевские заводчане провели «бумажную» экологическую акцию

Заводчане собрали и сдали более двух тонн макулатуры. Фото ООО «НЗМП»

Более точная цифра – 2250 килограммов. Именно столько бумаги и картона собрали заводчане на первый раз. Учитывая, что каждые 100 кг макулатуры – это два спасенных дерева, несложно посчитать, что коллектив НЗМП спас от вырубки небольшой лесок.

Акция по сбору макулатуры не одноразовая: на НЗМП вышел природоохранный приказ «Об установлении порядка обращения с отходами бумаги и картона». В частности, заводчанам попросту запрещено выкидывать отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства. Использованные блокноты и прочитанные брошюры, коробки и прочие виды бумажно-полиграфической продукции - каждый на своем рабочем месте должен организовать раздельный сбор всего этого для дальнейшей сдачи на переработку специализированной организации. Если документ содержит ценную информацию, не предназначенную для чужих глаз, его также следует отправить на утилизацию, предварительно как следует измельчив.

Первый централизованный вывоз макулатуры состоялся на предприятии 17 сентября. Рекордсменами по сбору бумажных отходов стали самые «бумагоемкие» структуры - отдел капитального строительства и архив. Немалую гору макулатуры собрали службы и отделы из заводского офиса.

–Помимо основной задачи – участия в экологической акции по сохранению природных ресурсов, сбор макулатуры – это еще и повод избавиться от накопившихся бумажных завалов, – считает инженер-технолог Елена Гановичева. – Поэтому польза от такой акции двойная.

И деревья целы, и в офисе больше места. Фото ООО «НЗМП»

Новокуйбышевский завод масел и присадок в очередной раз подтвердил свою репутацию экологически ответственного предприятия. В акции под девизом «Спаси дерево» ежегодно принимают участие более 500 российских организаций из разных сфер бизнеса. Зачастую она проходит в партнерстве с масштабной экологической акцией «Зеленый и здоровый офис» GREEN &HEALTH.

Стоит отметить, что на НЗМП сбор макулатуры – не единственное мероприятие в рамках сохранения биоресурсов. В частности, заводчане ежегодно принимают участие во Всероссийской акции День Земли, в рамках которой на целый час отказываются от использования электроэнергии. В текущем году делопроизводство и документооборот на НЗМП были максимально переведены в электронный формат. И это лишь малая доля большой и важной работы по сохранению природных богатств.

– На нашем заводе ежегодно определяют возможности и пути оптимизации деятельности в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами, – комментирует начальник управления ПБОТОС Татьяна Тарнавская. – И, хотя проект по сбору макулатуры кому-то покажется достаточно простым, на самом деле он имеет большое экологическое значение. Ведь не зря говорят, что большие свершения начинаются с малого.

НАША СПРАВКА:

100 кг макулатуры сохраняют:

- 2 дерева

- 100 квт/час электроэнергии

- 2000 литров воды