«Крылья Советов» — «Динамо-Брянск» 23 сентября 2020 года: прогноз на матч 11 тура ФНЛ

"Крылья Советов" набрали хорошую форму и готовятся к очередной победе Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо-Брянск» — 1-0.

23 сентября 2020 года в рамках 11 тура ОЛИМП-ФНЛ в гости к «Крыльям Советов» на «Самара Арену» пожалует «Динамо-Брянск». Хозяева попытаются продолжить победную серию, а гости рассчитывают дать бой фавориту.

«Крылья» выиграли 4 предыдущих матча, ни разу не пропустив, и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. От идущего вторым «Спартака-2» отставание всего три очка. У команды наладилась игра, здорово действуют нападающие — Голенков и Сергеев. В последнем поединке с «Иртышом» приятно удивил и Гынсарь, сделавший дубль после появления на замену. Вполне вероятно, что в предстоящем поединке «КС» будут владеть преимуществом и создавать моменты у ворот соперника.

Брянское «Динамо» на 10 месте. У них на 4 балла меньше, чем у «Крыльев», но есть игра в запасе. Подопечные Александра Горбачева мало забивают, но и пропускают немного. В последнем туре они минимально одолели «Текстильщик». Гости считаются аутсайдером, но это не значит, что волжанам будет легко.

Букмекеры явно на стороне Игоря Осинькина и его коллектива. На «Крылья» средний коэффициент — 1,32. На ничью — 5,22. На «Динамо-Брянск» — 12,25.

Рассудит команды Антон Анопа из Благовещенска. Стартовый свисток на «Самара Арене» он даст в ближайшую среду, 23 сентября, в 19:00 по самарскому времени. «Комсомольская правда» будет следить за ходом матча.