Школы реабилитации приходят на помощь инвалидам и пожилым людям Самарской области

Фото: Виталий Горохов

В нашем регионе функционируют пятьдесят три школы реабилитации и ухода за инвалидами и пожилыми людьми (ШРУ). Их цель - улучшить качества жизни инвалидов и пожилых людей, создать условия для независимого проживания данной категории граждан в привычном окружении и предотвратить их социальную изоляцию, сохранить их самостоятельность, а также организавать максимальную поддержку родственникам и иным лицам, осуществляющих уход за ними. ШРУ созданы в рамках реализации региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России В.В.Путиным.

Школа реабилитации и ухода включает в себя как выездные занятия на дому, так и занятия на базе комнат социально-бытовой адаптации. Занятия проводятся со строгим соблюдением всех мер предосторожности и требований Роспотребнадзора.

С начала 2020 года консультацию в рамках работы таких школ уже получили почти 9500 человек, а в прошлом году - 30 410 человек. В школах реабилитации и ухода есть все необходимое, чтобы помочь людям вновь встать на ноги. Для особо сложных случаев существуют мобильные бригады, которые выезжают вместе со специалистами на дом. С начала текущего года осуществлено почти 1800 выездов мобильных бригад, в рамках которых помощь получили более 3700 человек. В их числе пожилая пара из Тольятти.

Фото: Виталий Горохов

В начале 2018 года у 89-летнего тольяттинца Святослава Павловича Голубева случился инсульт. Это сказалось на функциях памяти, сильно нарушилась речь, координация движений. В мае этого года такая же беда случилась с его супругой. После инсульта Татьяна Вадимовна перестала ходить. Чтобы начать социальную реабилитацию они обратились в ШРУ в Комплексном центре социального обслуживания населения Центрального округа. Святослав Павлович посещал школу реабилитации и ухода регулярно. В его программу входили занятия в комнате социально-бытовой адаптации, занятия на многофункциональном комплексе ДОН, тренажерах, консультации с психологом. Восстановительный курс был рассчитан на 6 месяцев, однако сложная эпедемиологическая обстановка внесла свои коррективы, количество занятий сократилось. Первое время после выписки из стационара специалист ШРУ занимался со Святославом Павловичем на дому, выезжая в составе мультидицисциплинарной мобильной бригады.

- В мае этого года у меня случился инсульт. Теперь приходится ходить на реабилитацию. Болела очень тяжело, брала напрокат здесь кресло-каталку, меня возили. Но сейчас я окрепла и уже на ходунках хожу. Надеюсь, что скоро побегу, - делится успехами пенсионерка Татьяна Вадимовна.

Фото: Виталий Горохов

С 3 августа супруги возобновили посещение занятий на базе КЦСОН. Сейчас у Святослава Павловича произошло значительное улучшение координации движений, памяти и восстановилась речь. Наблюдается прогресс и у Татьяны Вадимовны. Она уже уверенно передвигаться при помощи ходунков, взятых бесплатно в пункте проката технических средств реабилитации, которые также открыты в центрах соцобслуживания, и на достигнутом останавливаться не планирует.