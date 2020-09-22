В Самарской области 173 пожилых человека обрели новую семью

Фото: Виталий Горохов

Самарчанка Нина Ивановна Тихонравова 7 лет назад поняла, что не справляется одна с домашними заботами после нескольких трагических ситуаций, случившихся в ее жизни. В 2010 году ушёл из жизни ее сын. А в 2012 году Нина Ивановна попала под машину и получила тяжелые травмы - сотрясение мозга, перелом шейки бедра, многочисленные ушибы. Долгое время пришлось лежать в гипсе. Приготовить еду, убрать в квартире, сходить в магазин стало не по силам. Потерялись и связи с оставшимися родственниками, жизнь раскидала их по разным концам России. Тут на помощь ей пришла Людмила Артсен, которая к тому моменту была ей больше, чем подругой - сестрой. Женщины познакомились уже 34 года назад, были соседями в одном доме. Узнав о возможности оформить приемную семью, решились сразу. И вот уже 4 года как они стали родственниками "по закону" - заключили договор о создании приёмной семьи. С тех пор Людмила Юрьевна помогает Нине Ивановне в ведении хозяйства, следит за состоянием ее здоровья, посещает ее в больнице во время плановых госпитализаций, помогает приготовить пищу, покупает продукты и лекарства. Как полноправный член семьи пенсионерка принимает участие во всех семейных мероприятиях семьи Артсен.

- У нас очень близкое общение, мы семья. Я не знаю, что было бы сейчас со мной и как жила бы, если бы не Мила. Она все делает для меня. Каждое утро перед работой заглянет поинтересуется о моем самочувствие, вечером первым делом ко мне, - рассказывает пенсионерка Нина Тихонравова.

Практика принятия людей пожилого возраста, а также людей-инвалидов в новую семью для надлежащего ухода и психологической реабилитации реализуется в Самарской области в рамках региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Такая помощь людям старшего поколения - хорошая альтернатива пансионатам для престарелых.

Одинокие пожилые люди получают не только уход и общение, но и обретают настоящую семью, становясь ее полноправной частью. Такая стационарозамещающая технология набирает обороты и является востребованной в регионе. Примеров успешных социальных семей в Самарской области множество. Ее цель - восполнение потребности обеих сторон. С одной стороны, семья, которая стремится помочь изменить жизнь другого человека в лучшую сторону, а с другой стороны пожилой гражданин, который хочет встретить достойно старость в комфортных условиях.

Организовать приемную семью могут совершеннолетние дееспособные граждане, проживающие на территории Самарской области. Кроме этого, обязательными условиями для заключения договора является отсутствие близких родственных отношений между лицом, оказывающим социальные услуги (принимающей стороной), и лицом, получающим такие услуги (пенсионером, инвалидом), а также их совместное проживание. Одновременно в приемной семье могут проживать при наличии соответствующих условий до 4 подопечных. В 2020 году есть 7 семей, где проживают по несколько подопечных. Кроме того, предусмотрено ежемесячное денежное вознаграждение лицам, оказывающим социальные услуги – 3 619 рублей.

Координатором проекта является Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Для того чтобы официально оформить приемную семью для пожилых нужно обратиться в Комплексный центр социального обслуживания по месту жительства.