Коронавирус в городах Золотого Кольца: последние новости на 21 сентября 2020 года

Музеи и достопримечательности Золотого Кольца принимают туристов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осенняя непогода и первые похолодания привели к росту традиционному заболеваемости по всей стране. Вместе с «обычным» ОРВИ и сезонным гриппом пошла верх и кривая заболеваемости коронавирусом в городах Золотого Кольца. На 21 сентября 2020 года (утро) последние новости свидетельствовали о том, что ситуация под контролем, но расслабляться не стоит – число заболевших постепенно растет. Хотя о масштабной «второй волне» коронавируса в городах Золотого Кольца, к счастью, пока говорить не приходится. Во всех городах Владимирской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Московской областях работают детские сады и школы, отели и фитнес-центры, туристические агентства и музеи. В города Золотого Кольца приезжают туристы, чтобы насладиться красотой древних русских городов, их историей и архитектурой. В то же время сохраняются меры по предупреждению распространения коронавирусом – на входе во многие учреждения у посетителей проверяют температуру, внутри помещений проводят дезинфекцию, а посетителей попросят надеть маски.

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 139 (+2)

Всего во Владимирской области: 6937 (5774 пациента выздоровели)

Работают: санаторно-курортные организации и объекты общепита при них, детские садики, школы, фитнес-центры, турагентства, библиотеки, бани,

Музеи: работают

Отели: работают

Самоизоляция: рекомендована лицам старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями

Во Владимирской области ситуация с коронавирусом находится под контролем. Количество новых случаев заражения невелико, а в маленьком Суздале и вовсе заболевают единицы, поэтому в городе можно чувствовать себя комфортно. Многочисленные музеи и парки Суздаля, в том числе знаменитый Суздальский Кремль, работают и принимают посетителей.

Работают отели, фитнес-центры и магазины, возобновилась работа туристических агентств по перевозке туристов и проведению групповых экскурсий.

Так что поездку в Суздаль в данный момент можно считать комфортной и безопасной.

Коронавирус в Переславле - Залесском

Число заболевших: 380 (+2)

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 442 (+0)

Всего в Ярославской области: 8088 (7685 выздоровели)

Начали работать: торговые центры, школы, детские сады, фитнес-центры, ЗАГСы

Музеи: работают

Отели работают

Самоизоляция отменена, рекомендована жителям 65+

В Ярославской области ситуация по коронавирусу в настоящее время не вызывает серьезных опасений. За минувшие сутки в регионе заболело всего 47 человек, выздоровело 26, однако в предшествующую неделю число выздоровевших в полтора-два раза превышало численность новых заболевших. Сейчас более 92% всех заболевших с начала пандемии в регионе уже успешно прошли лечение.

Туристы могут свободно приезжать в Ярославскую область. Здесь работают отели, музеи и заведения общепита, проводятся экскурсии. В то же время соблюдаются все меры санитарной предосторожности- термометрия и дезинфекция, везде установлены санитайзеры.

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 2048 (+23)

Всего в Костромской области: 4316 (3318 выздоровели)

Работают: детские сады, школы, торговые центры, фитнес-центры, рестораны бассейны

Музеи: работают, индивидуальные и групповые экскурсии

Отели работают

Самоизоляция отменена, рекомендована жителям 65+

Хорошая новость для туристов – с 19 сентября в Костромской области власти разрешили увеличить численность организованной группы туристов с гидом в одном зале с 10 до 20 человек. На улице сохраняются прежние требования - до 30 человек. С 19 сентября в Костромской области по решению регионального оперштаба разрешено проведение массовых мероприятий в залах и на открытых площадках. Но с некоторыми ограничениями: численность до 30 человек и индивидуальное порционное обслуживание (без общих блюд). Также с 19 сентября разрешена работа детских игровых комнат, аттракционов и игровых аппаратов. Однако при этом нельзя использовать лабиринты и сухие бассейны, дети должны проходить входной фильтр, а потоки должны быть разделены. А в торговых центрах работа детских игровых зон, зон отдыха и раздача Wi-Fi по-прежнему под запретом.

Сохраняется и ряд других запретов: на проведение дискотек, работу ночных клубов и кальянных и на работу общепита в ночное время (01.00 – 06.00). Исключение – заведения, работающие на вынос и доставку.

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 3106 (+14)

Всего в Ивановской области: 8226 (6711 выздоровели)

Работают: торговые центры, садики, школы

Музеи: работают, индивидуальные экскурсии, не более 30 посетителей

Отели работают, но с ограничениями

Самоизоляция обязательна жителям 65+

В Ивановской области продолжает расти число зараженных коронавирусом, за неделю умерло пять зараженных пациентов. 20 сентября в Иваново госпитализирован один приезжий из Москвы. В регионе работают школы и садики, торговые центры, отели и музеи, однако до сих пор сохраняется ряд ограничений, которые касаются и туристов.

В частности, в Ивановской области сохраняется масочный режим и требование об использовании перчаток или антисептика. Приезжающим из других регионов придется или 14 дней соблюдать самоизоляцию в отеле, или предъявить справку об отсутствии коронавируса или наличию антител к COVID-19.

Музеи работают, однако существуют ограничения по численности человек в помещении- их должно быть не более 30 одновременно.

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 2225 (+0)

Всего в Московской области: 71 729 (54 700 выздоровели)

Работают: детские сады, школы, торговые центры, кафе, кинотеатры, фитнес-центры (неполная загрузка), отели, музеи

Музеи: работают, индивидуальные экскурсии

Отели работают, но с ограничениями

Самоизоляция отменена

В настоящее время в Московской области многие ограничения из-за коронавируса отменены. Можно свободно гулять на улице и в парках, посещать торговые центры и кафе, работает кино и фитнес, правда, с ограничениями в наполняемости залов.

Сохраняются и ограничения при посещении музеев – посетителям измерят температуру на входе, попросят надеть маски, а наполняемость залов ограничена исходя из их площади.