Кубок России по фигурному катанию 2021 в Сызрани, девушки, произвольная программа 22 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция

За победу поборется Софья Акатьева (на фото) и еще 15 фигуристок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня. 22 сентября 2020, завершается первый этап Кубка России по фигурному катанию 2021. Он проходит в Сызрани. В последний соревновательный день на лед выйдут девушки и юноши кандидаты в мастера спорта, которые покажут свои произвольные программы.

Соревнования у девушек стартуют в 11:00 по московскому времени (12:00 по самарскому). За победу поборются 16 фигуристок – Мария Захарова, Софья Акатьева, Наталья Лагутова, Виктория Федянина, Анастасия Самофалова, Софья Азарова, Полина Свириденко, Дарья Садкова, Екатерина Скулкина, Анастасия Егорова, Вероника Яметова, Валерия Овчинникова, Ксения Говорова, Мария Парамонова, Мария Новикова, Рената Губашева.

Завершатся прокаты юниорок в 13:30 – 13:40 по Москве.

Время начала произвольной программы девушек на Кубке России по фигурному катанию в Сызрани 22 сентября 2020

Произвольную программу девушки начнут представлять в 11:00 по московскому времени (12:00 по самарскому).

Где посмотреть произвольную программу девушек на Кубке России по фигурному катанию в Сызрани 22 сентября 2020

В прямом эфире произвольную программу у девушек покажет сайт Первого канала.

Прямая онлайн-трансляция Кубка России по фигурному катанию 2021 в Сызрани, девушки, произвольная программа 22 сентября 2020

Прямую трансляцию смотрите на сайте Первого канала, а также на сайте kp.ru.