Одна из участниц Кубка России по фигурному катанию в Сызрани оказалась иностранкой. Ее дисквалифицировали

Фигуристка в прошлом сезоне представляла Израиль на международной арене. Фото: страница героя публикации в соцсети / vk.com/id195103325

Одна из участниц первого этапа Кубка России по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Сызрани, оказалась иностранкой. Речь о Виктории Ющенковой, которая на турнире представляла Ленинградскую область. В прошлом сезоне на Гран-при Франции фигуристка выступала за Израиль на юниорском уровне. Кроме того, согласно данным с сайта Международного союза фигурного катания (ISU), у 16-летней фигуристки гражданство этой страны. Результаты Ющенковой аннулировали, сообщает пресс-служба федерации фигурного катания России.

- В связи с нарушением правил прохождения комиссии по допуску к участию в первом этапе Кубка России и выступлением в международных соревнованиях за другую страну, результаты Виктории Ющенковой аннулируются, - сообщили в ФФКР.

Сама дисквалифицированная фигуристка и ее тренер такое решение организаторов турнира пока никак не прокомментировали.

Однако аннулирование результатов Ющенковой никак не сказалось на распределении мест по итогам короткой и произвольной программ у женщин. Дело в том, что фигуристка набрала 129,37 балла и заняла последнее место. Победительницей с 246 баллами стала Анна Щербакова, которая идеально исполнила четверной флип. Второе место досталось Анне Фроловой, а третье – Майе Хромых.

Первый этап Кубка России по фигурному катанию проходит с 18 по 22 сентября. Завершатся соревнования произвольными программами юниоров. Они стартуют во вторник, 22 сентября, в 11:00 по московскому времени.