Фестиваль балета имени Аллы Шелест 2020 в Самаре: когда и где пройдут спектакли, кто выступит, программа

В октябре 2020 года в Самарском театре оперы и балета состоится 20-й Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Фото: Елизавета СУХОВА

С 21 по 30 октября 2020 года в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет 20-й, юбилейный Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, который называют «Самарской Шелестианой». Фестиваль проводится в память о прославленной балерине, которая солировала на сцене Кировского театра в Ленинграде и была в 70-х годах главным хореографом балетной труппы Куйбышевского театра оперы и балета. Алла Шелест поставила на нашей сцене ряд выдающихся спектаклей.

В этом году в программе фестиваля запланировано семь мероприятий: пять балетных спектаклей и два больших гала-концерта с участием звезд мировой сцены. Откроется «Самарская Шелестиана» премьерой вечера одноактных балетов. Познакомьтесь с программой фестиваля.

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. ВЕЧЕР БАЛЕТОВ ВЛАДИМИРА БУРМЕЙСТЕРА: «ВАРИАЦИИ», «БОЛЕРО», «ШТРАУСИАНА» (12+)

Торжественное открытие Фестиваля балета имени Аллы Шелест 2020 в Самаре пройдет 21 октября на сцене Самарского оперного театра, в этот же день состоится премьера балетной постановки «Вечер балетов Владимира Бурмейстера». Выдающийся советский хореограф Владимир Бурмейстер работал в 60-х годах над постановками спектаклей в московском театре Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, но также стали балеты в Париже и Лондоне. «Вечер балетов» на сцене самарского театра поставила народная артистка СССР Маргарита Дроздова – прима-балерина Московского музыкального театра в 60-70-е годы. Спектакль будет состоять из трех актов, зрители увидят небольшие танцевальные спектакли: «Вариации» на музыку Жоржа Бизе, «Болеро» Мориса Равеля, «Штраусиану» на музыку Иоганна Штрауса. Солировать в партии Испанки в балете «Болеро» будет солистка Большого театра Кристина Карасева.

Посмотреть новую танцевальную постановку любители балета смогут не только 21 октября, но также в течение следующих двух дней фестиваля – 22 и 23 октября. 23 октября партию Испанки в «Болеро» будет исполнять солистка Самарского театра оперы и балета Анастасия Тетченко.

21, 22, 23 октября, 18.30.

Цена билетов: 300 – 2200 руб.

Премьера балетной постановки «Вечер балетов Владимира Бурмейстера».

БАЛЕТ «БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН» (12+)

Балет «Бахчисарайский фонтан» впервые поставили в Ленинграде в 1934 году. Его авторы: драматург Николай Волков, композитор и Борис Асафьев, балетмейстер Ростислав Захаров, режиссер Сергей Радлов и художница Валентина Ходасевич представили зрителям захватывающую историю любви, поставив музыку и танец на службу драме. Так родился новый жанр: драматический балет. Два года спустя после ленинградской премьеры балет «Бахчисарайский фонтан» был поставлен в Большом театре. В том же 1936 году он появился в репертуаре Куйбышевского театра. Современная постановка «Бахчисарайского фонтана» в Самаре основана на спектакле 1930-х годов и традиции, которая не прерывалась в Мариинском театре все те 85 лет с момента премьеры спектакля.

24 и 25 октября, 18.30.

Цена билетов: 300 – 2200 руб.

Балет "Бахчисарайский фонтан"

ГАЛА-КОНЦЕРТ «ШЕДЕВРЫ СОВЕТСКОГО БАЛЕТА» (6+)

В программе концерта - балетные номера в хореографии Агриппины Вагановой, Константина Сергеева, Владимира Васильева, Ростислава Захарова и других. Участвуют: солисты Михайловского театра балерина Ирина Перрен, премьер Иван Зайцев, премьер Марат Шемиунов; солистка Мариинского театра Елена Евсеева.

I отделение

Цезарь Пуни, Рикардо Дриго. Па-де-Диан из балета «Эсмеральда».

Хореография Агриппины Вагановой. Постановка и новая хореографическая редакция – заслуженный артист России Юрий Бурлака.

Антон Аренский. Сцена из балета «Египетские ночи».

Хореография Константина Сергеева. Постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака.

«Фрагменты одной биографии» на музыку аргентинских композиторов.

Хореография Владимира Васильева.

Сергей Прокофьев. Дуэт из балета «Золушка».

Хореография Ростислава Захарова.

Арам Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ».

Хореография Нины Анисимовой. Постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака.

II отделение

Фарид Яруллин. Дуэт Сюимбике и Али-Батыра из балета «Шурале».

Хореография Леонида Якобсона.

«Эпитафия» на музыку Томазо Альбинони-Ремо Джазотто

Хореография Никиты Долгушина. Возобновление – заслуженная артистка России Ольга Бараховская, заслуженный артист России Алексей Турдиев.

Шарль Гуно. Фрагмент картины «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст».

Хореография Леонида Лавровского. Постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака.

Жорж Бизе–Родион Щедрин. Фрагмент из балета «Кармен-сюита».

Хореография Никиты Долгушина. Возобновление – Александр Петров, заслуженная артистка России Валентина Пономаренко, Ольга Савельева.

III отделение

Па-де-де на музыку Джоаккино Россини (из вокального цикла «Музыкальные вечера»).

Хореография Никиты Долгушина. Реконструкция и постановка – Ольга Бараховская, Юрий Бурлака.

Рейнгольд Глиэр. Сюита из балета «Медный всадник».

Хореография Ростислава Захарова. Постановка – Юрий Бурлака.

Эдуард Лазарев. Фрагмент из балета «Антоний и Клеопатра».

Хореография Игоря Чернышева.

Эдвард Григ. Поступь Ледяной девы и дуэт Ледяной девы и Асака из балета «Ледяная дева».

Хореография Федора Лопухова. Реконструкция и постановка – Юрий Бурлака.

Борис Асафьев. Па-де-де Жанны и Филиппа из балета «Пламя Парижа».

Хореография Василия Вайнонена.

Петр Чайковский. Па-де-де (вставной номер балета «Лебединое озеро»).

Хореография Никиты Долгушина. Реконструкция и постановка – Юрий Бурлака, Валентина Пономаренко.

Александр Крейн. Большое классическое па из балета «Лауренсия».

Хореография Вахтанга Чабукиани. Постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака.

27 октября, 18.30.

Цена билетов: 300 – 3200 руб.

ШЕЛЕСТ-ГАЛА «ШЕДЕВРЫ РУССКОГО БАЛЕТА» (6+)

В программе балетные номера в хореографии Юрия Бурлаки, Мариуса Петипа, Михаила Фокина, Николая и Сергея Легатов, Александра Горского, Анны Павловой, Льва Иванова, Владимира Бурмейстера, Юрия Григоровича, Виктора Гзовского, Александра Чекрыгина. Участвуют: солисты МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко прима-балерина Ксения Шевцова и премьер балета Дмитрий Соболевский; солисты балета Большого театра России Денис Родькин, Элеонора Севенард, Елизавета Кокорева, Денис Захаров.

I отделение

Рикардо Дриго. Па-де-катр «Розарий» из балета «Пробуждение Флоры».

Хореография Мариуса Петипа. Реконструкция и новая хореографическая редакция – заслуженный артист России Юрий Бурлака.

Петер Людвиг Гертель. Па-де-рубан из балета «Тщетная предосторожность».

Хореография Мариуса Петипа. Реконструкция и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака.

Петер Людвиг Гертель. Танец «Саботьер» из балета «Тщетная предосторожность».

Хореография Мариуса Петипа. Реконструкция и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака.

Николай Черепнин. Танец буффонов из балета «Павильон Армиды».

Хореография Михаила Фокина. Реконструкция и постановка – Юрий Бурлака, Валерий Коньков.

Рикардо Дриго. Па-де-труа Феи кукол и двух Пьеро из балета «Фея кукол».

Хореография Николая и Сергея Легат. Постановка – Юрий Бурлака.

Александр Глазунов. Па-де-де из балета «Раймонда».

Хореография Мариуса Петипа, Александра Горского. Реконструкция и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака.

II отделение

Петр Чайковский. «Калифорнийский мак».

Хореография Анны Павловой. Реконструкция и постановка – Юрий Бурлака.

Цезарь Пуни. Танец «Форбан» из балета «Корсар»

Хореография Мариуса Петипа. Реконструкция и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака.

Петр Чайковский. «Щелкунчик». Па-де-де Феи Драже и принца Оршада.

Хореография Льва Иванова. Вариация принца Оршада в хореографии Никиты Долгушина. Реконструкция и постановка – Юрий Бурлака.

Петр Чайковский. Дуэт из балета «Снегурочка».

Хореография Владимира Бурмейстера.

Альфонс Цибулька, Рикардо Дриго, Иван Армсгеймер. Па-де-де из балета «Тщетная предосторожность».

Хореография Александра Горского.

Арам Хачатурян. Дуэт Спартака и Фригии из балета «Спартак».

Хореография Юрия Григоровича.

Рикардо Дриго. Сюита из балета «Арлекинада».

Хореография Мариуса Петипа. Реконструкция и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака.

III отделение

Цезарь Пуни. Па-де-катр «Оживленные статуи» из балета «Конёк-Горбунок, или Царь-девица».

Хореография Мариуса Петипа. Постановка – Юрий Бурлака.

Рикардо Дриго, Владимир Бочаров. Pas de deux из балета «Талисман».

Хореография Мариуса Петипа в редакции Владимира Пономарёва. Реконструкция и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака.

Цезарь Пуни. Большое па-де-де «Венецианский карнавал».

Хореография Мариуса Петипа. Постановка – Юрий Бурлака.

Петр Чайковский. Па-де-де из балета «Спящая красавица».

Хореография Мариуса Петипа.

Даниэль-Франсуа-Эспри Обер. Па-классик.

Хореография Виктора Гзовского.

Рикардо Дриго, Юлий Гербер, Борис Фитингоф-Шель. Па-де-де из балета «Корсар».

Хореография Александра Чекрыгина. Реконструкция и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака.

30 октября, 18.30.

Цена билетов: 300 – 3200 руб.

В программе фестиваля и составе участников возможны изменения.