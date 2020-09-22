Купили детям велосипед, игрушки и делаем ремонт: в Самарской области семьи с детьми продолжают получать меры социальной поддержки

Фото: Виталий Горохов

У супругов из Клявлинского района Алексея Суркова и Евгении Мясниковой пятеро детей. Старшей дочери Веронике в этом году исполнится 13 лет, она закончила шестой класс. Среднему сыну Ивану - 7 лет, и в сентябре он стал первоклашкой. Четырехгодовалая Виктория ходит в детский сад. А в конце января прошлого года в семье родились близнецы Николай и Станислав, названные в честь дедушек. Многодетная мать Евгения Николаевна сейчас находится в отпуске по уходу за детьми, до декрета работала в школе №2 им.В.Маскина учителем-логопедом.

Пока младшим - Николаю и Станиславу - не исполнится 3 года, семья будет ежемесяцно выплачивать 10 868 рублей. Это ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка. Но это мера не единственная, которую многодетные родители получают от государства. За рождение близнецов семья получила 50 000 рублей – эта выплата предоставляется при рождении двух детей. Также Евгении, как многодетной маме положено ежемесячное пособие на питание детей, компенсация на проезд школьника, компенсация части родительской платы за детский сад в размере 70 %, пособие как многодетной семье. Кроме того, в мае этого года семье было выплачено единовременное ежегодное пособие к Пасхе в размере 1500 рублей на каждого ребенка.

- Выплаты нашей семье хорошо помогают. Наконец появилась возможность побаловать детей, купить им дополнительные вещи – велосипеды, игрушки, самокаты, из последних приобретений – батут и бассейн. В наше время на развитие и все увлечения детей нужны деньги. А еще мы на эти деньги делаем ремонт в детских игровых комнатах, расширяемся. Теперь у них будет не одна, а две комнаты: для девочек и отдельно для мальчиков, - отметил глава семьи.

- Мы все всегда делаем вместе. Дети очень любят, когда мы выезжаем на пикник на свежий воздух всей семьей. Вообще любим активности. По моему мнению, большая семья – это здорово! Конечно, бывает и сложно, но все же больше радостей, - рассказывает мама Евгения Мясникова.

Сейчас много семей, которые уже воспитывают двоих детей, но хотят третьего. Им особенно важно иметь уверенность в завтрашнем дне и поддержку со стороны государства. Для уверенности в будущем уже второй год реализуется национальный проект «Демография» и его региональная составляющая «Финансовая поддержка семей при рождении детей», направленная на увеличение рождаемости в Самарской области. Для тех, кто мечтает расширить семью, предусмотрена ощутимая мера социальной поддержки - ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и последующих детей, которая выплачивается до достижения ребенком возраста 3 лет. В 2020 году ее размер был увеличен и теперь составляет 10 868 рублей. В прошлом году данной мерой поддержки смогли воспользоваться 15 522 семьи, а с начала текущего года ее получили уже 15 715 семей.

Право на получение такой выплаты имеет семья, где среднедушевой доход ниже сложившейся величины среднедушевого дохода в Самарской области - 29 706 рублей. Чтобы получить ежемесячную выплату на третьего и последующих детей необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или подать заявление на сайте госуслуг.