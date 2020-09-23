«Крылья Советов» — «Динамо-Брянск» 23 сентября 2020 года: онлайн-трансляция, важные моменты матча 11 тура ФНЛ

"Крылья Советов" планируют одержать пятую победу подряд Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

23 сентября «Крылья Советов» на родной «Самара Арене» принимают «Динамо-Брянск». Команды встречаются в рамках 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ и планируют набрать очки.

«Крылья» одержали четыре победы подряд и спешат за пятой. Почти все основные игроки в строю, отсутствую Комбаров и Карпов, а также Хади и Канунников, которые и так давно не появлялись на поле. Волжане здорово выглядят в последних матчах — не пропускают и забивают. Наверняка, и сегодня нападающие Голенков и Сергеев попробуют пополнить свой голевой запас.

Гости отстают от «КС» всего на 4 балла. Конечно, им хочется приблизиться поближе. Подопечные Александра Горбачева показывают неплохой футбол и точно не собираются сдаваться без боя. Они тоже неплохо действуют в обороне и часто побеждают всухую. Так, в последнем туре динамовцы одолели «Текстильщик» со счетом 1-0.

Тем не менее, букмекеры явно на стороне хозяев. На коллектив Игоря Осинькина средний коэффициент — 1,32. На ничью — 5,22. На брянское «Динамо» — 12,25.

Между собой в новейшей истории в официальных турнирах соперники не встречались. Статистику личных встреч они откроют в этом поединке.

Рассудит «Крылья Советов» и «Динамо-Брянск» Антон Анопа из Благовещенска. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по самарскому времени. Следите за ходом матча вместе с «КП-Самара».