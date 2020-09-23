Профилактика простудных заболеваний у детей: укрепляем иммунитет и не занимаемся самолечением

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Начался учебный год, многие дети пошли в детские сады и школы. За парты сели и студенты. Однако вместо интересных уроков и лекций некоторым пришлось уйти на больничный. Почему отдохнувшие и, казалось бы, окрепшие за время каникул ребята, начинают болеть, едва переступив порог учебного заведения? Как это предотвратить, рассказывает врач педиатр, заведующая педиатрическим отделением «Мать и Дитя – ИДК» Радмила Гамина.

- Здесь важную роль играют многие факторы: скученность в пределах одного помещения, элементы стресса, ведь у кого-то это первый в жизни учебный год. С приходом осени и учебного года дети меньше бывают на улице, да и солнечных дней становится не так уж много, и солнце светит не так долго и ярко. Поэтому в межсезонный период и зимние месяцы очень важно поддержать сопротивляемость организма ребенка, - отмечает врач. - Укреплению иммунитета, кроме рационального питания, способствуют достаточная продолжительность сна, активный отдых на свежем воздухе, закаливание, занятия спортом. Для подростков важно выявить и исключить вредные привычки - курение, алкоголь, прием наркотических препаратов, токсикоманию.

Важный элемент профилактики – прививка. Как раз сейчас идет прививочная компания. Вакцинацию важно пройти не только взрослым, но и детям.

- Действительно, очень важно, чтобы ребенок получил профилактические прививки в соответствии с его возрастом. Это особенно актуально в нынешней эпидемиологической ситуации, когда сочетание коронавирусной инфекции и другого опасного заболевания, например, кори, гриппа, коклюша, ведет к опасным для жизни осложнениям, - предостерегает Радмила Гамина. - Сейчас у врачей имеется большой выбор вакцинальных препаратов, которые позволяют составить индивидуальный план прививок для ребенка любого возраста и применить щадящие методики.

Но если все-таки ребенок заболел, не занимайтесь самолечением и посоветуйтесь с педиатром. Если необходимо, он назначит дополнительное обследование: анализы, Р-графию или УЗИ, консультацию узких специалистов. Больной ребенок - это не только маленький член семьи, которому требуются особый уход и дополнительное внимание, это источник инфекции для братика или сестры, возможно грудного возраста, или беременной мамы, бабушки или дедушки с хроническими заболеваниями.

Что же можно сделать в домашних условиях, если вы видите, что у ребенка ухудшилось самочувствие, появились симптомы " простуды"?

- В первую очередь, оставляем ребенка дома, даже если нет температуры, следим, чтобы он получал достаточно питья, обязательно проветриваем комнату несколько раз в день, широко раскрыв окно на 10-15 минут. Если есть увлажнитель воздуха, используем его, желательный уровень 50-70%. Не кутаем! Прогулки на улице желательны при хорошем самочувствии. Медикаментозное же лечение может назначить только врач с учетом эпидемической обстановки и индивидуальных особенностей вашего ребенка, - рассказывает Радмила Гамина. - Здоровья Вам и вашим детям!

Получить консультацию врача педиатра, заведующей педиатрическим отделением «Мать и Дитя – ИДК» Радмилы Гаминой можно в Тольятти по адресу ул. Ворошилова, 73

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