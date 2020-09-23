Самарцам рассказали, как не лишиться всех денег после одного звонка

Кибермошенники сегодня - молодые люди от 18 до 40 лет Фото: EAST NEWS

Никому пин-код не говори

В пресс-центре «КП-Самара» рассказали, как не стать жертвой кибермошенников. Сейчас это особенно важно: почти каждый день в полицию обращаются люди, которые, просто ответив на звонок или перейдя по ссылке, лишились нескольких десятков, а то и сотен тысяч рублей. И, несмотря на то что мошенники пользуются даже примитивными и распространенными методами обмана, пострадавших от них становится все больше. Если в 2019 году им удалось украсть 242 миллиона рублей, то в этом – считая с января – уже 325 миллионов. Правда, правоохранительные органы не дают мошенникам расслабиться. Заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов сообщил, что в этом году все успешнее получается бороться с аферистами, действующими на «Авито» или в социальных сетях.

Заботиться о своих деньгах должны и сами жители. Для того чтобы не остаться без сбережений, стоит помнить о стандартных правилах безопасности. Чаще всего мошенники претендуют на информацию о банковской карте – пин-код и три цифры на обороте нельзя знать никому кроме владельца.

Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону Павел Жилюнов поделился, что обманщики стараются узнать эти данные всеми возможными способами: например, вас просят пройти по ссылке и оплатить товар. Либо мошенники звонят, втираются в доверие и получают CVV-код карты.

Ссылка до бедности доведет

Избегать нужно и вредоносных программ: если вас включили в какую-то непонятную группу, пришло странное СМС — не переходите по ссылкам, не общайтесь ни с кем. Очень много сайтов-«зеркал» с фишинговыми программами. От официальных они могут отличаться лишь одной буквой в названии, и люди на это часто ведутся.

— По-прежнему в ночное время звонят, говорят: «Родственник попал в беду, переведите деньги». Продолжаются звонки с подменных номеров, когда на том конце провода, например, представляются сотрудниками банка, — говорит о других методах Жилюнов. — Нет бесплатного сыра в мышеловке. С банков сегодня не звонят практически клиентам, не говорят, куда деньги перевести. Не разговаривайте с ними. Иногда лишиться денег можно даже при нулевом балансе, когда мошенники пользуются этим, узнают данные вашей карты и берут на нее кредит.

Гости считают, что важная часть в борьбе с аферистами - профилактика Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Своя карта для онлайн-покупок

Управляющий самарским отделением Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова в свою очередь заявила, что в 7 из 10 случаев пострадавшие сами не соблюдают элементарные правила использования карты и разглашают секретные данные, отдаваяденьги мошенникам. Из-за этого возместить удается только каждый седьмой похищенный рубль, а не полную сумму.

— Если вы видите странные списания денег с вашего счета или поняли, что стали жертвой преступника, то незамедлительно заблокируйте карту, напишите заявление о несогласии с операцией в свой банк. В таком случае есть возможность вернуть утерянные деньги, — советует Мясникова. — Вообще, желательно подключить СМС-оповещения на телефон, чтобы знать обо всех операциях по карте, а для онлайн-покупок завести отдельную, на которую вы будете переводить средства перед покупкой.

Марина Мясникова добавляет, что если раньше в группе риска были пенсионеры, то сегодня все чаще страдают люди экономически активные граждане — от 28 до 45 лет. 55% женщин и 45% мужчин.

Представитель Центробанка также обратила внимание на обманщиков, которые предлагают вам выйти на рынок Форекс и получить доходы. Официальный список дилеров есть на сайте Банка России. Остальным доверять не нужно.

Член Общественного совета облМВД Ольга Рыбалко присоединилась к остальным спикерам и настоятельно посоветовала людям не сообщать никому свои персональные данные, не откликаться на сомнительные предложения в сети и не переходить по сомнительным ссылкам.

В общем, главный вывод: с незнакомыми людьми свои финансовые дела не обсуждайте, данные карты и счета не сообщайте, будьте внимательны и расскажите все эти правила своим близким.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

17% от всех преступлений в Самарской области в 2020 году совершались с использованием информационных технологий (11% в 2019 году);

325 млн рублей украли мошенники за 8 месяцев 2020 года (242 млн за весь 2019 год);

370 человек привлекли к ответственности в 2020 году;

Почти 8 млн рублей вернули в 2020 году пострадавшим.