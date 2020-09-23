Фестиваль «Русь. Эпоха объединения – 2020» в Самаре: когда и где пройдет, как добраться, программа фестиваля

Фестиваль «Русь. Эпоха объединения» в 2020 году пройдет в формате съемок фильма о битве Тимура и Тохтамыша. Фото: y-ra.ru

Фестиваль «Русь. Эпоха объединения – 2020» в Самаре состоится 27 сентября, с 11.00 до 17.00, и пройдет в формате необычного шоу – съемок исторического фильма. У всех желающих появится возможность в стилизованных под старину костюмах биться на мечах, стрелять из лука и арбалета, участвуя в средневековой битве.

Пройдет историческая реконструкция на своем обычном месте – на фестивальной поляне между Новым и Старым Буяном.

Вход на «Русь. Эпоха объединения» - свободный, если вы приедете как зритель на своей машине. Координаты фестивальной поляны для навигатора: 53.646116, 50.211071.

Будут и организованные экскурсии на реконструкцию. В таком случае желающих доставят на место на автобусе, проведут экскурсию и подарят сувениры на память. Такая поездка будет стоить 1200 рублей без обеда, 1500 руб. – с обедом, детям положены скидки. Автобусы поедут на фестивальную поляну из двух точек города: в 9.00 от ул. Фрунзе, 126, и в 9.30 от храма Кирилла и Мефодия. Экскурсанты вернуться в Самару в 19.00.

Задать вопросы и подать заявку на участие можно по телефонам: 8 (846) 333-30-11, 8 (937) 202-85-37 (Viber, WhatsApp).

У всех желающих появится возможность в стилизованных под старину костюмах биться на мечах, стрелять из лука и арбалета, участвуя в средневековой битве. Фото: y-ra.ru

Программа фестиваля «Русь. Эпоха объединения - 2020»

10.00 — 11.00 - прибытие участников и зрителей.

11.00 — 11.10 - открытие фестивальной площадки на основной сцене. Вступительное слово ведущего.

11.00 — 15.00 - концерт творческих коллективов Самарской области.

12.00 — 14.00 - Круглый стол и дискуссионный клуб.

11.00 — 17.00

- «Город мастеров». Мастер-классы по различным видам ремесел: кузница, резьба по дереву, изделия из кожи, гончарное мастерство, войлоковаляние, изделия из лозы, игрушки из дерева.

- Работа интерактивных площадок: стрельба из лука, бревна, метание ножей, пейнтбольный тир, кулачные бои, народные забавы, детская площадка.

- Национальные кухни.

12.00 — 14.00 - игра «Форд-Буян».

15.00 — 15.30 - приглашение зрителей к просмотру театрализованного представления. Подведение итогов игр «Форд-Буян», награждение победителей.

15.30 — 16.30 - съемки Театрализованной исторической постановки. Реконструкция сцен повседневной жизни и боевых сражений средневековой Руси эпохи Василия I (сына Дмитрия Донского) и становления Московского государства (режиссер-постановщик Андрей Бершов).

16.30 — 17.00 - фотосессия с участниками представления.

17.00 - завершение основной программы фестиваля. Отъезд гостей и участников.