Самарский врач-репродуктолог рассказала, чего боятся пациенты при лечении бесплодия донорскими яйцеклетками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юлия Баранова — врач - акушер-гинеколог, репродуктолог Клиники «Мать и Дитя». Она один из тех специалистов, что бьются до последнего, стараясь помочь парам справиться с бесплодием. К сожалению, иногда бывает так, что без помощи донора супругам не суждено родить ребенка. С какими страхами в этом случае приходится столкнуться будущим родителям и как преодолеть все сложности, Юлия Баранова рассказала журналистам «Комсомолки».

Первая стадия – отрицание

- Тема донорства очень сложная! Технически все просто, трудности больше эмоционального плана. Тяжело не только пациентам, но и мне - как врачу, который должен предложить донорство, - рассказывает врач. - Когда я говорю о донорстве, у пациентов всегда есть выбор отказаться или принять.

Для многих семей принять такое решение очень не просто. За один вечер такое, как правило, не решают.

- Как и в любой сложной психологической ситуации, первая стадия – это отказ и отрицание. Время принятия у каждой пары разное, есть семейные пары, которые готовы принять сразу, потому что их цель - рождение ребенка, кто-то так и не может принять, или им нужно намного больше времени, - делится опытом из своей практики Юлия Баранова.

Часто пациентов перед принятием такого решения одолевает многоженство страхов. Справляются с ними не все.

- Основной страх, который останавливает пациентов: «Ребенок будет генетически не мой». У одной из моих пациенток этот страх появился, когда она уже приняла решение. Она долго думала, а потом пришла и сказала: «Юлия Михайловна, я решила, какая разница моя генетика или нет, я буду вынашивать его 9 месяцев под сердцем. Главное, что мы будем его любить и он однозначно наш!»

Как принять решение о донорстве?

У Юлии Барановой есть свой способ помочь пациенту принять решение. Она часто его повторяет, когда видит терзание будущей мамы.

- В психологии есть такой прием: представьте, это уже как будто произошло, что ваш малыш уже родился. И вот он лежит и улыбается вам, и вы улыбаетесь ему в ответ. Или он сладко сопит у вас на руках. Какие эмоции вы испытываете? Что готовы сделать, чтобы встретиться с ним? – врач пересказывает слова, что говорит будущим мамам. - Этот способ помог многим моим пациентам принять и стать счастливыми родителями. Некоторые и сейчас присылают фото деток, с иронией вспоминают слезы, сомнения, переживания. Почему решение давалось так тяжело, все же просто. Но через этап отрицания и сомнений проходят все!

Врач - акушер-гинеколог (репродуктолог) Юлия Баранова принимает пациентов в Клинике «Мать и Дитя» по адресу: Самара, ул. Энтузиастов, 29.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама