Займы под 1-5% и уменьшение налога на прибыль: как в Самарской области поддерживают предприятия

Участниками нацпроекта в Самарской области уже стали 79 предприятий. Фото: Евгения ВАСИНА

Предприятия Самарской области могут получить выгодный займ под 1%, компенсировать затраты на приобретение оборудования и повысить свою эффективность без дорогостоящих инвестиций. Как это сделать, какие меры поддержки есть и кому они доступны, накануне подробно обсудили во время совещания в министерстве промышленности и торговли Самарской области. Встреча прошла специально для предприятий – участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Многие из них уже прошли первый этап своей «модернизации», повысили работоспособность благодаря сотрудничеству с региональным или федеральным центрами компетенций в сфере производительности труда и теперь готовы закупать новое оборудование и выходить на большую прибыль.

Снижение налоговой нагрузки

По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наш регион стал участником налогового эксперимента, в рамках которого предприятиям-участникам национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» предоставляется инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Благодаря этому предприятия могут компенсировать некоторые затраты на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств.

- Налоговый вычет позволяет уменьшать сумму налога на прибыль, подлежащую уплате как в региональный, так и в федеральный бюджет. Такой вычет можно применить, если в текущий налоговый период введено в эксплуатацию основное средство, не бывшее ранее в употреблении, - пояснила руководитель отдела налогообложения юридических лиц Гульнара Хасаншина.

Такой возможностью воспользовалось ООО «Завод приборных подшипников». Предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» еще в 2018-м. Специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда посетили производственные площадки этого предприятия в числе первых, обучили персонал инструментам бережливого производства. Итог такого взаимодействия уже заметен. Завод приборных подшипников сумел серьезно оптимизировать издержки, а в 2020 году первым воспользовался возможностью оформить инвестиционный налоговый вычет.

- Благодаря инициативе Дмитрия Игоревича Азарова такой вычет появился у нас с 2020 года, и мы благополучно им воспользовались. Безусловно, для нас «вычет» - это стимул для предприятия в инвестициях и, соответственно, это такой приятный бонус, снижение налоговой нагрузки по налогу на прибыль, - прокомментировала главный бухгалтер ООО «Завод приборных подшипников» Эллона Дудик.

Займ на действительно выгодных условиях

Для участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» доступна адресная поддержка некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Самарской области», созданной по инициативе Дмитрия Азарова. Фонд предоставляет льготные целевые займы под 1-5% годовых.

- Для участников национального проекта разработаны две специальные программы софинансирования, по которым можно получить льготное финансирование на привлечение денежных средств для реализации инновационных проектов: одна создана в рамках совместного финансирования с федеральным Фондом поддержки промышленности и предпринимательства, другая - с Государственным фондом развития промышленности Самарской области. Отличаются они незначительно. Благодаря этим программам можно получить от 5 до 50 миллионов или от 20 до 100 миллионов. Займ предоставляется на 5 лет по льготной ставке в 1%. Софинансирование по программам может составлять до 80%, - подробно рассказала руководитель Самарского ФРП Юлия Красина. - Есть и другие программы льготных займов. В том числе на модернизацию производства, разработку новой линейки продукции, цифровизации, приобретение лабораторного оборудования, приобретение сырья для пилотных партий. По ним процентная ставка от 1 до 5%.

Таким образом, для предприятий Самарской области участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволяет получить помощь по всем фронтам. Во-первых, формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда, в том числе создание образцов, разработка ИТ-платформы, помощь РЦК, обучение инструментам бережливого производства, подготовка внутренних тренеров. Во-вторых, переобучение и повышение квалификации работников предприятий. В-третьих, финансовое стимулирование, создание системы подготовки кадров, преодоление административных барьеров, снижение регуляторной нагрузки, экспортная поддержка.

Совещание провели для участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» Фото: Евгения ВАСИНА

Как попасть в национальный проект

Многие производители это уже оценили и активно включились в проект.

- На сегодняшний день в результате реализации нацпроекта в Самарской области 79 предприятий зашли в проект. Начали реализацию методов бережливого производства с участием тренеров регионального и федерального центров компетенций. На 44-х предприятиях проекты завершены. Средний показатель производительности труда на этих предприятиях составил 133%, - поделился успехами руководитель управления министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Окунев.

О своем желании участвовать в нацпроекте уже заявили более 120 предприятий региона. До конца года в нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» планируется вовлечь 84 предприятия Самарской области. К 2025-му эту цифру планируется увеличить до 250-ти.

Чтобы включиться в проект, необходимо подать заявку на сайте Производительность.рф.