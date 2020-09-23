Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 23 сентября 2020 года

В Суздале меньше всего больных Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Коронавирус в Суздале

Количество заболевших: 144

Самоизоляция: для людей старше 65 лет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в Владимирской области подтвердились 34 новых случая коронавируса, из них в Суздале - три человека. Сейчас в регионе и в городе соответственно действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, до 4 октября. При этом они могут обращаться за медицинской помощью, выгуливать животных, но не дальше 100 метров от дома и ходить в ближайшие магазин и аптеку. А вот путешественникам такого возраста здесь не будут рады и просят лучше оставаться дома.

Кроме того, в магазинах, музеях, во всех социальных объектах можно находиться только в масках или респираторах. Также без маски нельзя ездить в такси и общественном транспорте.

В регионе работают музеи, правда, действуют ограничения по числу посетителей.

Коронавирус в Переславле-Залесском

Количество заболевших: 380

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

Коронавирус в Ростове Великом

Количество заболевших: 446

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области на данный момент зафиксировано 8138 заболевших. В самом городе Перславль-Залесский за последние сутки больных не прибавилось, также как и в Ростове Великом. В целом в регионе прирост не слишком большой, поэтому дополнительных ограничений не появляется. Здесь уже проходят третий этап снятия ограничений, работают детские аттракционы, которые загружены на 50%, читальные залы библиотек, общественные бани, увеличена пропускная способность спортзалов и фитнес-центров. Открыты гостиницы, работают музеи, разрешены экскурсии, но для ограниченного числа посетителей одновременно.

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Количество заболевших: 2285

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

В Подмосковье за сутки выявили 172 случая заболевания коронавирусом. Из них девять заболевших - в Сергиевом Посаде, всего же в этом городе 2258 заболевших за все время. В целом же в регионе ситуация более-менее стабильная. Надежды власть возлагает на вакцинацию, пока что прививки делают от гриппа, уже сделали ее более 600 тыс жителей Подмосковья. Сейчас здесь работают большинство организаций, кинотеатры, фитнес-центры, открыты гостиницы, проводятся экскурсии в музеях. Изоляции для приезжих нет. Школьники отправились на учебу, в школах постоянно следят за безопасностью, проводят дезинфекцию и генеральную уборку.

Коронавирус в Костроме

Количество заболевших: 2089

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в Костроме прибавилось 19 заболевших, в целом в регионе - 31 пациент. С 19 сентября в регионе уже можно проводить массовые мероприятия в заведениях, как в залах, так и на открытых площадках. Но присутствовать там могут только до 30 человек, и порции должны быть индивидуальными. Также уже работают игровые комнаты, аттракционы, игровые аппараты. В торговых центрах не работают детские игровые зоны, зоны отдыха.

Музеи работают, в одном зале группа с гидом может достигать 20 человеке. На улице - до 30 человек. В ночное время не работает общепит, также закрыты дискотеки, ночные клубы и кальянные.

Коронавирус в Иваново

Количество заболевших: 3144

Самоизоляция: нет

Масочный режим: действует

Изоляция для приезжих: 14 дней

В Ивановской области за последние сутки заболели 44 человека, всего за все время обнаружено 8315 пациентов с коронавирусом. В Иванове прибавилось 18 человек с положительным диагнозом.

В регионе снят ряд ограничительных мер, но для приезжих из других регионов по-прежнему действует обязательный режим самоизоляции в 14 дней. Однако, избежать этого можно, предоставив справку об отсутствии коронавируса, выданную не ранее чем за три дня до даты предъявления. Также принимаются справки об антителах.

Не распространяются требования на туристов, прибывших водными видами транспорта по туристическим маршрутам.