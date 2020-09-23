Восемь районов "за сотню": опубликована карта распространения коронавируса в Самарской области на 23 сентября

Карта распространения коронавируса в Самаре изменилась за два месяца

Появилась самая свежая карта распространения коронавируса в Самарской области к 23 сентября 2020 года. Напомним, что всего на данный момент с начала пандемии заболели COVID-19 в регионе 10999 человек. Выздоровели же более 8000 человек, 2275 остаются в больницах или же дома под присмотром врачей.

Больше всего больных в Самаре - с начала пандемии здесь нашли коронавирус у 5260 пациентов. В Тольятти таких больных 1904 человека. В Сызрани 730 и это на 177 тыс жителей.

Единственные города областного значения, где число заболевших не перевалило за сотню, это Отрадный и Октябрьск. В первом 73, а во втором 67 зараженных коронавирусом. А вот среди районов-"стобалльников" уже не только Волжский и Новокуйбышевский, близкие к "столичным" городам, но и еще шесть: Безенчукский, Красноярский, Похвистневский, Кинель-Черкасский, Большечерниговский и Сергиевский.

Интересно, что в Похвистневском районе, где сейчас уже 110 больных, прирост шел не слишком высокими темпами, но вот в последние дни начало прибавляться по 8-9 больных в день.

Появилась карта распространения коронавируса в Самарской области

107 зараженных зарегистрировано в Большечерниговском районе, который также долгое время находился в "отстающих". 102 зараженных в Сергиевском районе, тут цифра перевалила за сотню совсем недавно, последнего больного здесь нашли 20 сентября.

Из небольших городов больше всего зараженных в Новокуйбышевске: на 100 тысяч жителей 429 с диагнозом COVID. Это тоже не слишком-то удивительно, ведь город находится близко к Самаре и многие его жители ездят в областной центр на работу, производят обмен вирусами.

А вот меньше всего зараженных в Камышлинском и Алексеевском районах: 18 и 19 соответственно. 27 человек заболели за все время в Елховском и 28 в Большеглушицком районах. Наверное, крупным городам стоит поучиться безопасности у своих младших коллег. Хотя скорее всего здесь просто не слишком много жителей, зато и миграция не очень активная. И вирусы в маленькие населенные пункты практически не попадают.

В это время в Самарской области все же не исключают и появления второй волны. Число зараженных ежедневно - больше ста, правда, оно и не растет. Несколько десятков классов в школах закрыто на карантин, но в основном из-за гриппа и ОРВИ.