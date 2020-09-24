Родители разругались, учитель в больнице: стали известны последствия громкого школьного скандала в Самаре

Из-за конфликтной ситуации родители объявили школе бойкот Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из-за разразившегося школьного скандала учительница оказалась на больничной койке. Классного руководителя довели до нервного срыва жалобы родителей двух учеников 4 класса. Протестуя против скандалистов - «правдорубов», которые не давали спокойно жить педагогу, остальные родители объявили школе бойкот. После публикации «КП-Самара» в дело вмешались чиновники департамента образования. Но говорить про хэппи-энд, мягко говоря, преждевременно.

«Стало плохо прямо в школе»

Напомним, неделю назад родители четвертого класса одной из самарских школ наотрез отказались приводить своих детей на занятия. Причина оказалась в застарелом конфликте – родители учащихся в классе мальчиков-близнецов частенько не соглашались с мнением большинства на собраниях, протестовали против сбора денег на учебные пособия или поездок на экскурсии. А еще - считали, что учитель плохо относится к их детям: на стол директора школы неоднократно ложились письменные жалобы на педагога. После одной из таких жалоб в середине сентября учительница вынуждена была уйти на больничный. Брать «осиротевший» класс с проблемными учениками никто из других педагогов не захотел. Остальные родители встали на защиту любимого учителя и объявили бойкот – дескать, не приведем в школу наших детей, пока в классе остаются «эти двое». И обратились в «Комсомолку», чтобы придать ситуацию огласке.

- На следующий день после публикации нас всех вызвали в школу на собрание, - рассказала журналисту «КП-Самара» одна из родительниц класса, Наталья. – Вызвали и учителя, несмотря на то, что она была на больничном. В процессе разговора как-то так получилось, что нашего классного руководителя попытались сделать «крайней» в сложившейся ситуации. В результате педагогу стало плохо прямо в школе, ее увезли в больницу. Сейчас она лежит в неврологическом отделении, мы очень переживаем за ее здоровье.

«Вы все переругаетесь»

На первом собрании достигнуть каких-либо договоренностей не вышло. Родители решили продолжать бойкот. Поэтому во вторник строптивый класс снова вызвали «на ковер». На этот раз на собрание пригласили юриста департамента образования.

- Нам сказали, что перевести сыновей родителей-жалобщиков без их желания администрация школы по закону никуда не может, - разводит руками Наталья. – Но, к счастью, юрист сумел «приструнить» и отца мальчиков. Мы договорились, что они заберут свое заявление, которое написали на учителя. Также мы приняли совместное решение впредь сразу опротестовывать возможные дальнейшие жалобы. Надеемся, что такая тактика поможет.

Сейчас в школу ходит только половина класса: среди родителей четвероклассников произошел раскол. В то время как одни категорично намерены добиваться своего, другие удовлетворились компромиссам и вняли доводам администрации школы, что прогулы плохо отразятся на учебе.

- Еще на первой встрече психолог сказала нам, что мы все переругаемся, - грустно говорит Наталья. – Кажется, так и произошло…

А вот в городском департаменте образования уверены, что проблему уже удалось разрешить.

- Конфликтная ситуация, возникшая в данной школе, находится на контроле департамента образования, - прокомментировали журналисту «КП-Самара» в самарской мэрии. - В настоящее время учащиеся этого 4 класса обучаются в школе в обычном режиме. Во вторник, 22 сентября 2020 года, состоялось собрание родителей (законных представителей) учащихся и администрации школы, в ходе которого были обозначены определенные компромиссные пути решения проблемы.

Редакция «КП-Самара» надеется, что конфликтная ситуация действительно не повторится, а учитель поправится.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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