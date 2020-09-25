Психолог-консультант Константин Кунах рассказал в Тольятти, почему мотивирование не мотивирует

Фото: Андрей Карпов

Мотивация – главная движущая сила любого начинания. Неспроста новый сезон популярного просветительского проекта ТОАЗа «Химия слова» стартовал именно с лекции, посвященной этой силе, побуждающей к действию. Известный психолог-консультант из Санкт-Петербурга Константин Кунах специально приехал в Тольятти, чтобы подробно рассказать, почему мотивация не мотивирует и что с этим делать.

Новому сезону быть!

- За три года нашего лектория было не так много психологических лекций, а тема нужная. Трудные времена требуют психологической стабильности и новых подходов. Мы надеемся, что эта лекция для многих людей станет толчком для размышления на тему мотивации и, может быть, сдвинет какие-то их внутренние процессы, что поможет жить лучше, легче в эти непростые времена, - отметила Юлия Петренко, заместитель генерального директора – директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот».

Это уже четвертый сезон проекта «Химия слова», и какие только темы за это время не поднимали в стенах Дворца культуры «Тольяттиазот»: наука, история, культура, искусство, человек и общество, мода. Не менее насыщенным будет и предстоящий сезон.

Фото: Андрей Карпов

- Наши постоянные зрители очень любят этот формат. Поэтому мы рады, что смогли начать. Мы очень надеемся, что лекторию не придется переходить в онлайн-режим. Хотя мы к этому готовы! Так или иначе, четвертому сезону «Химии слова» быть! – пригласила всех желающих на будущие встречи Юлия.

Тольяттиазот - крупнейший производитель аммиака в России, для жителей автограда эта компания уже давно ассоциируется не только с химией, но и с культурой, просвещением, образованием. Предприятие регулярно организует для населения Тольятти выставки, музыкальные вечера и другие мероприятия, направленные на развитие. Программа «Химия слова» как раз один из таких проектов.

Психология всегда популярна

Среди лекторов в этом году и те, что уже участвовали в программе «Химия слова», и новые гости. В числе «открытий сезона» Константин Кунах. Психология всегда пользовалась популярностью среди слушателей проекта. Постоянные зрители отлично помнят, как сложно было найти свободное место в зале, когда на сцене был психолог, специалист по семейным и детско-родительским отношениям Александр Колмановский. Если предшествующие встречи, посвященные психологии, были больше связаны с отношением человека и человека, то эта - «Почему мотивация не мотивирует» - направлена на взаимоотношение человека с самим собой. Что не менее важно.

- Для человека в любые времена важно правильное формирование мотивации. Ведь именно она управляет всеми нашими действиями - от фокусировки внимания до обратной связи, когда мы что-то делаем ради того, что будет через десять лет, для наших потомков, для науки и всего человечества. Это сквозной психологический процесс, который все объединяет, уровень мотивации отражает степень психологического здоровья, - уверен Константин Кунах. – Люди, у которых с мотивацией все хорошо, это люди высоко психологически благополучны. Благодаря своей мотивированности такие люди защищены от депрессии и лучше преодолевают кризисы и внешние негативные обстоятельства.

Фото: Андрей Карпов

Среди слушателей есть и те, кто пришел на лекцию специально, чтобы встретится с Константином Кунахом.

- Я уже некоторое время слежу за профессиональной деятельностью Константина. Можно сказать, что пришел ради него. Про программу «Химия слова» слышал, видел анонсы, но пришел сюда впервые, - рассказывает слушатель лекции Александр Мельчаев. - Думаю, что мотивация важна для каждого, для нас с женой в том числе. Кстати, в этом сезоне интересные лекции больше пропускать не буду.

А вот Гульнара Эмиркулиева не пропустила ни одной встречи. Она преподает в школе математику. К проекту «Химия слова» приобщает не только своих знакомых, но и учеников, а также их родителей:

Фото: Андрей Карпов

- Я хожу сюда уже третий год. Мне очень нравится. Научно-популярные лекции в таком понятном формате. Да еще и темы разнообразные. Вот и на эту лекцию привела своих учеников и их родителей. Надеюсь, что они станут такими же постоянными участниками программы «Химия слова», как и я.

Как мотивировать детей? Почему мотивация быстро заканчивается? Кому не помогает визуализация желаний? Чем отличается кратковременная мотивация от продолжительной? - вопросов у участников встречи оказалось немало. Константин Кунах выслушал их в самом начале встречи и, как это умеют делать профессиональные психологи, все аккуратно разложил по полочкам.

Фото: Андрей Карпов

- Мотивация - это то, что приходит изнутри, когда мы чего-то хотим, когда мы в чем-то заинтересованы. Стимуляция - это то, что происходит снаружи. Этот тот самый кнут и пряник. Распространена фантазия, будто внешними стимулами мы можем усилить или даже создать внутреннюю мотивацию. Это не всегда так работает, чаще это вообще работает в противоположном направлении. Избыток стимуляции снаружи может гасить внутреннюю мотивацию и снижать желания человека что-то делать, - объясняет психолог.

Посмотреть эту и другие лекции проекта можно на официальном YouTube-канале компании «Тольяттиазот». А найти расписание лекций и зарегистрироваться - на сайте ДК «Тольяттиазот» dktoaz.ru. Вход на все лекции бесплатный.