Частный офис Рязановой: «Помогаем укрепить здоровье»

Медицинский центр «Частный офис Рязановой» - это дружная команда, в составе которой врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Уже более 10 лет клиника оказывает медицинские услуги в области гинекологии, ультразвукового исследования, неврологии, терапии, помогая укрепить самое ценное в жизни человека - здоровье.
Особое внимание в «Частном офисе Рязановой» уделяют диагностике, здесь проводят практически все виды ультразвуковых исследований, а также ЭМГ, ЭЭГ и холтеровское мониторирование. Причем среди пациентов как взрослые, так и самые юные жители Самары.
Здесь же помогут оформить медицинские справки, больничный лист, справку в бассейн для взрослых, на санаторно-курортное лечение. В клинике можно пройти предварительный и периодический, предрейсовый и послерейсовый осмотры.
Специалисты «Частного офиса Рязановой» безукоризненно соблюдают правила этики и деонтологии.
Как найти
Адрес: г. Самара, ул. Лесная, 9.
Телефоны: 8 (846) 990-09-44, 8 (987) 943-72-55
Сайт: clinic63.ru
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