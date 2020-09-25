Частный офис Рязановой: «Помогаем укрепить здоровье»

Медицинский центр «Частный офис Рязановой» - это дружная команда, в составе которой врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Уже более 10 лет клиника оказывает медицинские услуги в области гинекологии, ультразвукового исследования, неврологии, терапии, помогая укрепить самое ценное в жизни человека - здоровье.

Особое внимание в «Частном офисе Рязановой» уделяют диагностике, здесь проводят практически все виды ультразвуковых исследований, а также ЭМГ, ЭЭГ и холтеровское мониторирование. Причем среди пациентов как взрослые, так и самые юные жители Самары.

Здесь же помогут оформить медицинские справки, больничный лист, справку в бассейн для взрослых, на санаторно-курортное лечение. В клинике можно пройти предварительный и периодический, предрейсовый и послерейсовый осмотры.

Специалисты «Частного офиса Рязановой» безукоризненно соблюдают правила этики и деонтологии.

Как найти

Адрес: г. Самара, ул. Лесная, 9.

Телефоны: 8 (846) 990-09-44, 8 (987) 943-72-55

Сайт: clinic63.ru

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