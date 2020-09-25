«Вспышка справа, «пытки» в подвале и золотые горы за свободу»: корреспондент самарской «Комсомолки» проверила на себе, как выжить в плену у террористов

Журналисты со всей страны оказались в заложниках два раза за неделю

Середина сентября, обычный день из солдатской жизни - ранний подъем, зарядка, пробежка, теория и занятия на полигоне. На военной базе ЗВО в поселке Мулино Нижегородской области мы были уже третий день. Успели привыкнуть к распорядку, к физическим нагрузками (которые служивые люди назовут только разминкой), но для нас, 28-ми человек из федеральных и региональных СМИ со всей страны, разница с привычным ритмом жизни была ощутимая.

- Благо, продержаться нужно всего неделю, - думали многие из нас... до первого захвата в заложники.

Главное правило - держитесь друг за друга

Танец в химзащите и первое «ранение»

Начиналось все довольно спокойно и даже весело. Полное облачение в противогазы и химзащиту с непривычки выглядит очень комично, особенно, когда ее надевают миниатюрные девушки. Хотя потом кто и где разобрать было сложно - в химзащите все на одно лицо.

Небольшое массовое дефиле по полигону и для поднятия настроения танцевальный флешмоб под всеми известную «Между нами тает лед». Дальше - смена экипировки на бронежилеты и каски, и по окопам. Первая проверка спокойствия, когда над тобой проезжает танк. И тут уже не обошлось без сюрпризов.

Час с мешком на голове шагом, бегом и ползком - ощутимая проверка на выносливость

- Раненый! - крик педагогов «Бастиона» мобилизовал всю команду.

Жгут, эвакуация из окопа, повязка, носилки и госпитализация. Простая схема, но ее предстояло еще отрабатывать и отрабатывать. В растерянности упускали время, отвлекались на «буйных» граждан в исполнении все тех же преподавателей и вынесли первый урок - чтобы действовать как один организм, нужно быть командой и иметь грамотного командира.

Экстренная помощь на поле боя. Жгут и перевязочный покат всегда с собой

Сквозь лес с мешком на голове

Разделиться пришлось в этот же день, спасаясь от холостых выстрелов при имитации нападения на колонну. Два «Урала» и два БМП останавливались несколько раз, и мы врассыпную скрывались в лесу. Вспышка справа - падай головой влево. Вспышка слева, с тыла и с фронта - по тому же принципу и ползи. Защита - холмы, овраги да деревья. От укрытия до укрытия ползком назад лицом к опасности, и внимание на 360 градусов, вдруг есть раненые. И так два нападения подряд.

К третьему мы, казалось, были готовы. Но с первых звуков выстрелов, стало понятно - что-то не так.

- Мы не могли открыть БМП, рычаги не поддавались, нарастало беспокойство. И вот, двери открыли люди в масках, - вспоминают участники.

Всех повалили на землю, связали руки и надели на голову мешки, точнее наволочки, и в них можно было спокойно дышать, если бы не...

На "допросах" террористам врать нельзя

Факторов было много. Главный - это физическая усталость. Полтора часа «террористы» водили нас по лесу - то бегом, то ползком. Из последних сил мы держались друг за друга, веревки впивались в запястья, ноги сводило, но мы шли.

Вторая помеха - это страх, страх нехватки воздуха. Особенно, когда рядом зажигались дымовые шашки. И вот тут спасибо психологам, которые работали на «Бастионе». Помогли их советы о концентрации на себе, на своем состоянии и дыхании. И плюс каждому помогли свои маленькие хитрости. Кто-то мочил наволочку о росу, и она остужала кожу лица, кто-то, лежа на земле, приподнимал ее край и с жадностью вдыхал свежий воздух до следующего «привала».

До финала этого испытания - подвала - дошли восемь человек. Думаете хеппи-энд? Нет, нас все равно «расстреляли».

- Все, вы в раю! - кричали наши «мучители», эксперты и коллеги из команды, пока с нас снимали веревки, давали воду и булочки. Да, тогда это был рай.

Примирительные объятия после захвата заложников, ведь в роли террористов тоже было не сладко

Только вместе

Вы когда-нибудь пробовали подняться с пола, когда ваши руки находятся на плечах товарищей, также лежащих на полу? Единственный вариант это сделать - пытаться поднять тех, кто рядом.

Вот так и в жизни. Выжить в заложниках или в любой другой экстремальной ситуации возможно, заботясь о других.

- А если вы один? - спросите вы.

Растяжки в дыму - проверка на внимательность

Не один. Всегда есть люди, которые вас ждут, и надо выжить ради них. Такой ответ мы получили от педагогов-психологов курсов.

- Как заботиться, когда у тебя связаны руки?

- Подставить плечо. Шепнуть: «Ты как?» или «Я рядом».

Если вы свободны, но на поле боя, а коллега ранен (был у нас и такой урок), всегда носите с собой жгут и индивидуальный перевязочный пакет. Остановить кровотечение, провести реанимацию, наложить повязку и вытащить человека из «красной» зоны журналисты, прошедшие «Бастион», теперь умеют.

- Эти знания могут пригодиться и в обычной жизни. У меня сохранилось письмо от журналистки из Самары, которая несколько лет назад прошла курсы «Бастион». Она попала в автомобильную аварию и смогла помочь людям. Когда на место приехала скорая, ее спросили, не врач ли она, и были удивлены ответом, - привела пример первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина.

Журналисты примерили полный комплект химзащиты

Необходимость командной работы мы ощутили на себе, цепью идя в дыму по «заминированному» лесу. Каждый в ответе за каждого. Один смотрит под ноги, другой по верху. Видишь растяжку или подозрительный предмет - останови, предупреди.

Скажу честно, объединиться журналистам было непросто. Каждый - индивидуальность, каждый - лучший в своем деле и привык полагаться на себя, пока не побывает на «Бастионе».

Так что второй контрольный захват в заложники мы прошли все вместе!

Что говорить в плену?

Держись, не держись за своего коллегу мертвой хваткой, твоя жизнь как заложника зависит от твоей ценности и твоего поведения. И вот несколько советов, которые мы усвоили:

- Не груби террористам. Ты жив, пока не доставляешь проблем.

- Не ври террористам. Они все равно все про тебя знают.

- Набей себе цену, обещай золотые горы. Ты - товар. А значит тебя можно выгодно продать или обменять.

- Не соглашайся сотрудничать, даже если кричат, светят мигающим светом в глаза, угрожают и уговаривают. Ты - чужой. И тебя будут только использовать в своих целях.

- Не бери в руки оружие.

Теперь журналист "КП - Самара" официально готова работать в экстремальных условиях

В финале нас выводили из подвала по парам. Одного отправляли на «минное» поле (спокойствие, мин там не было), другому пытались дать в руки автомат. Мы были первыми. Я бежала, Даша отказалась от оружия. В своих не стреляем, в чужих - не успеем.

Для нас оружие другое - это слово, это кадр, это мысль. Хотя постреляли после всех испытаний мы с огромным удовольствием.

"Я журналист, не стрелять" - под футболку с защитной надписью все равно лучше надеть бронежилет

P.S.

Курсы не ограничивались лишь захватом заложников. Ведь экстремальные ситуации могут поджидать нас в любом месте и в любое время. Массовые беспорядки, пожары, ЧП, минирование зданий. И в каждом случае есть свои нюансы работы, чтобы не стать помехой службам и не попасть под раздачу. Спасибо за навыки всем педагогам и экспертам двадцатых учебно-практических курсов «Бастион»: представителям Минобороны РФ, отдельно Западному военному округу, МВД РФ, Росгвардии, МЧС, Следственному комитету РФ, НАК, кинологам, психологам и всем, кто был рядом.

Испытать такое на себе, без ущерба для здоровья, - редкая возможность. Но как сказали многие из нас: «Пусть этот опыт - останется опытом».