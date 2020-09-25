50 лет за один день: как узнать историю авто в России за выходные в Тольятти

А вот и первый российский электромобиль Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жаркое лето закончилось, но для экскурсий по родному краю наступила самая приятная пора. Чтобы провести выходные с пользой и познавательно, не обязательно тратить много времени и денег. Поездку всей семьей в соседний Тольятти можно превратить в экскурсию в историю отечественного автопрома. Прототипы автомобилей будущего, уникальные тольяттинские спорткары, настоящая подводная лодка, в недрах которой можно побывать... Как узнать все о 50-летней истории АвтоВАЗА за один день, посмотреть интересные образцы военной техники и сделать миллион фотографий рассказали организаторы проекта "Поехали!"

Новый сквер 50-летия АвтоВАЗа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

"Лада Рапан" из будущего

Начать путешествие выходного дня можно в новом сквере 50-летия АвтоВАЗа. Он расположен рядом с парком Победы со стороны улицы Революционной и открылся в июне этого года. После дороги здесь можно размяться, сделав несколько кругов по пешеходной дорожке или устроив кросс-фит на уличных тренажерах. Здесь уже открылись выставочные павильоны, экспонаты которых посвящены истории завода. Но пока что за фактами мы отправляемся в технический музей АвтоВАЗа. Он располагается в бывших аудиториях коррпоративного университета по ул. Южное шоссе, 121.

В нескольких залах этого музея - вся история предприятия, которое в этом году празднует 50-летний юбилей. В одной комнате выставлены автомобили, представляющие вехи развития автопрома: вот классика, а вот уже полнопривод. Здесь можно увидеть, как меняется дизайн моделей, аэродинамика. Вот "Копейка" 1970 года выпуска - у нее был всего лишь один владелец, который потом подарил машину музею и получил за это новенький автомобиль. А рядом "девяносто девятая" 1991 года выпуска, на обивке которой запечатлены имена работников завода на июль 1991. На голубоватой "Ладе 110" проехал 100 метров первый президент России Борис Ельцин, а вот на капоте Лады Ларгус в 2012 году поставил свой автограф Владимир Путин.

Но еще интереснее второй зал: здесь собрано то, чего нет. Прототипы, уникальные разработки, которые так и не пошли в серию. Например, Нива с электрохимическим генератором "Фотон" - представитель проекта Антэл, по сути - первый электромобиль, созданный в 90-е годы. Лада Рапан - концепт автомобиля в стиле биодизайна, что-то крайне необычное. Рядом Лада Рикша, продолжение линейки автовазовских гольф-каров - представляете, есть и такие!

В музее есть, на что посмотреть Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Еще интереснее экспонаты, собранные в спортивном уголке. Это подлинные спорткары, на которых принимали участие в соревнованиях гонщики LADA Sport WTCC. Lada Granta Sport WTCC в 2014 году в Макао пришла первой к финишу, показав быстрейшее время круга. А вот Lada Raid так и осталась исключительно макетом и на Париж-Дакар 2008 не поехала.

Директор музея рассказывает, что здесь надолго замирают около экспонатов и взрослые, и дети. А еще линейка постоянно пополняется, в том числе болидами, уже послужившими на пользу спорткоманде.

Эта подлодка совершила самое длинное в мире путешествие по суше Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Свистать всех наверх!

Продолжается знакомство с техникой в парковом комплексе имени Сахарова. Это огромный музей под открытым небом, где сейчас содержится более 500 экспонатов. Это и реактивная установка "Катюша", и советские танки, тепловозы, электровозы, бомбардировщики, истребители, вертолеты. Каждый экспонат - это достижение инженерно-технической мысли своего времени. Здесь есть 24 и 36 фунтовые орудия, отлитые на Александровском литейном заводе еще в начале 19 века - это старейшие выставочные образцы.

А еще гости могут побывать внутри дизель-электрической подводной лодки Б-307, единственной в своем роде, совершившей 5-километровое путешествие по суше до места экспозиции. Кстати, именно в ней снимались эпизоды "Особенностей национальной рыбалки".

Образцы военной техники Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В отдельном зале можно полюбоваться достижениями космической техники. Здесь стоят марсоход, транспортный робот и модуль "Союз".

В общем впечатлений хватит надолго и для детей путешествие будет полезным - ведь в технической истории России есть много того, чем можно гордиться.