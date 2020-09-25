«После пандемии работаем как сумасшедшие»: в «СамАрте» покажут «Женитьбу Бальзаминова» московского режиссера Нины Чусовой

«Этот спектакль мог быть и про Самару»

В начале октября на сцене театра юного зрителя «СамАрт» покажут новую интерпретацию знаменитой пьесы Островского «Женитьба Бальзаминова» под руководством режиссера Нины Чусовой. Самара для нее не чужой город: в 90-х она работала актрисой в местном театре драмы.

- Город очень изменился. Этим летом, когда мы репетировали «Бальзаминова», я привезла сюда из Москвы всю семью. Им тоже очень понравилось, - поделилась Чусова на встрече со зрителями. - У вас вообще шикарно стало. Настоящий курорт (какая там Турция!). «Женитьба Бальзаминова» - это, конечно, «сцены из московской жизни», но можно играть и про Самару. У вас тут своя Рублевка есть, и цены, я вам скажу… Я в потрясении просто!

«После пандемии выйти на сцену – праздник!»

Нина Чусова ставит спектакли в ведущих театрах страны, и отношения с артистами у нее складываются по-разному.

- Когда мы начинали делать «Ричарда III», думала: «Как же мы будем? Я и Александр Домогаров…» Он такой закрытый, мне так не хватало от него эмоций. Но в какой-то момент что-то случилось, щелкнуло, и произошло рождение союза, полного доверия. В этой пьесе главный герой внесен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству произносимых им слов. Это очень тонкая и сложная работа, и если у режиссера нет контакта с главным исполнителем, можно и не начинать. Тут, наконец, актер понял, что я небезразлична к материалу, моему организму важно, чтобы все случилось. Вместе с Домогаровым волновались за будущий спектакль: «Саш, ты сколько успокоительного выпил вчера? - Я пять таблеток. Спал два часа. – А я шесть выпила, не подействовало».

Рассказала режиссер и про то, как проходил самый популярный спектакль последних месяцев – пандемия:

- Первые дни я думала: сейчас как начну работать, как начну писать сценарии один за другим. На вторую неделю все это закончилось, потому что чувство упадка наступило: а когда конец-то всему этому, когда предел, почему такое бешенство? Ничего не хотелось делать. Был момент беспросветного страха перед будущим. В Москве вообще было страшно – на улицах никого, полный апокалипсис.

Когда театры наконец-то открыли, для всех это был праздник.

- На первые прогоны «Ричарда III» в Театре имени Моссовета в зал, который вмещает 1500 зрителей, разрешили пригласить 100 человек. А мы же привыкли к полным залам, боялись, как же эти звезды будут реагировать на пустые ряды. И как артисты рады были любому зрителю! До слез, - вспоминает Чусова. - Ничто не заменит в театре энергетического обмена. Я так дорожу моментом, когда уже премьера, когда цветы, когда все плачут, когда никто никого со сцены не отпускает.

Все происходит здесь и сейчас

Рассуждая о том, как ставить в театре классику, Нина привела в пример свой спектакль «Гроза» в «Современнике» с Чулпан Хаматовой и Еленой Яковлевой в главных ролях.

- Чулпан спрашивает: «А что мне играть?» Я отвечаю: «Понимаешь, на чердаке такое маленькое окошко. И вот нужно вылезти в это окошко». Это была первая мысль про эту пьесу – больше ничего. А потом спектакль начинает материализоваться. Мы с Чулпан долго бились над одним вопросом. В «Грозе» очень много моментов, когда выходит персонаж и говорит, что там-то и там-то происходит то-то и то-то, она пошла туда-то, сделала то-то. И мы придумывали, как бы все, о чем говорят герои, перевести в «здесь и сейчас», объяснить, что происходит. Сюжет «Грозы» интересен - это ведь пьеса про домашнее насилие. Там расследуются те проблемы, которые волнуют нас с вами в XXI веке. Пока люди не поменяют свое мышление, свои ценности глобально, ничего не изменится.

Нина Чусова славится тем, что в ее умелых режиссерских руках любое хрестоматийное произведение, любая классика становится очень современной. На встрече режиссер немного поведала о будущем спектакле «Женитьба Бальзаминова».

- Сейчас очень популярны так называемые карты желаний. Хочу богатым быть, хочу в Канны, хочу машину. А ведь в этом – все мысли Бальзаминова. Мы его не осуждаем. Но есть в этой пьесе отражение сегодняшней действительности. Мы начали делать ее как кабаре-историю, но потом столкнулись с тем, что Бальзаминова жалко. Какой-то он все равно хороший, просто заблуждается.

НЕ ПРОПУСТИ!

Премьера спектакля «Женитьба Бальзаминова» на новой сцене «СамАрта» - с 1 по 4 и с 6 по 9 октября.

Телефон кассы театра: (846) 310-00-30.