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«Он превратился в облысевший скелетик»: самарские волонтеры спасают обезьяну, которая теряет зрение

Как считают защитники животных, макак Яша испытывает проблемы со здоровьем после своей активной городской жизни
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Макак испытывает серьезные проблемы со здоровьем

Макак испытывает серьезные проблемы со здоровьем

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Он практически ослеп»

Не все способны выживать в непригодных для себя условиях. Так, самарские волонтеры борются за жизнь 16-летнего макака по кличке Яша, которого знают многие местные жители. Сейчас у зверька серьезные проблемы со здоровьем.

— Он практически ослеп и имеет неврологические расстройства. Поэтому, наверное, стал не нужен хозяину, — рассказала «КП-Самара» представитель НКО Фонд «Доброе сердце мира» Юлия.

Как делятся защитники животных, зачастую использование таких экзотических видов, как обезьяны, в городских реалиях чревато последствиями. Казалось бы, ничего страшного в том, чтобы просто сфотографироваться с приматом нет, но кто знает, что пережили такие «модели».

— Находясь целыми днями в клетках или на поводке, среди шума и суеты города, они постоянно напряжены и напуганы, их естественные инстинкты и нужды подавлены, — считают в фонде. — Летом эти животные страдают от жары и сухости.

Впереди — долгое лечение

У Яшы, казалось бы, никаких проблем не было. Его часто видели вместе с владельцем в парке Гагарина. Хозяин в интервью уверял, что макак ему как сын. Но с возрастом проблем становилось больше и с «ребенком» пришлось расстаться. Любимца горожан отдали в фонд помощи животным.

— Приехав в новый дом, Яша привел всех в шок: от некогда блистательной, милой и доброй обезьянки не осталось ничего. Теперь это был облысевший скелетик, обтянутый кожей, судорожно чешущийся, на половину — возможно, и полностью — слепой, испуганный и агрессивный. Помимо очевидного недоверия к людям вокруг, Яша на фоне постоянного стресса начал кусать самого себя, вплоть до того, что порой он буквально пытается отгрызть себе лапку! — говорят в «Добром сердце мира».

Впереди у обезьянки долгое лечение. По словам Юлии, сейчас его отправили в московскую клинику, где есть офтальмолог, способный прооперировать глазки Яше. Прогнозы по его будущему пока давать сложно.

Волонтеры также обращаются к неравнодушным людям. На помощь обезьяне нужны средства. Всех, кто может хоть чем-то помочь, просят обращаться по ссылке.

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