Нефтехимик – Крылья Советов 27 сентября 2020: прогноз на матч 12 тура ФНЛ

«Крылья» подходят к этому матчу с серией из пяти побед с общим счетом 17:0. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч 12 тура ФНЛ Нефтехимик – Крылья Советов – 1:2.

12 тур Футбольной национальной лиги подготовил «Нефтехимику» и «Крыльям Советов» испытание. Они сыграют друг с другом. Матч пройдет в воскресенье, 27 сентября, в Нижнекамске.

Самарцы наконец догнали группу лидеров. После 11 туров «Крылья» делят 2-4 места со «Спартаком-2» и «Нижним Новгородом». У трех команд по 22 очка. Однако отрыв от принципиального соперника «Оренбурга», с которым «КС» вместе вылетели в прошлом сезоне из РПЛ, все еще солидный – пять очков.

Подняться в верхнюю часть турнирной таблицы ФНЛ «Крыльям Советов» помогла серия из побед, которая насчитывает пять матчей. Самарцы победили в них с общим счетом 17:0, а в последней на данный момент игре (против брянского «Динамо» на «Самара Арене») и вовсе организовали самую крупную победу в истории ФНЛ и в своей новейшей истории – «Крылья» обыграли «партизан» 7:0.

Впрочем, как бы сильны ни были самарцы, «Нефтехимик» - не мальчик для битья. Команда из Нижнекамска отстает от «Крыльев» всего на одно очко и не против поменяться с самарцами местами.

В 11 турах «Нефтехимик» проиграл всего две игры. Обе - командам, которые идут выше него в турнирной таблице, «Оренбургу» «Спартаку-2». И обе с минимальным счетом. Вообще команда из Татарстана пропускает крайне мало – не больше одного гола за матч. Но если пропускает, то обязательно теряет очки.

С атакой у «Нефтехимика» тоже все в порядке – несколько крупных побед (3:0 над «Чертаново» и «Динамо-Брянск» и 4:0 над «Текстильщиком») это доказывают. Но вот хватит ли мастерства, чтобы остановить разогнавшиеся «Крылья Советов» - большой вопрос.

Букмекеры считают, что не хватит. Коэффициент на победу самарцев – 1.7 – 1.9, а на викторию хозяев предстоящего матча – 3.7 – 3.9. Даже в ничью букмекеры верят больше, чем в победу «Нефтехимика» - 3.4 – 3.5.

Мне тоже кажется, что у хозяев не хватит сил справиться с «Крыльями». У самарцев сильнее состав, длиннее скамейка, они на моральном подъеме. Великан, похоже, наконец проснулся и жаждет крови.

Вряд ли «Нефтехимик» даст себе много забить, но точно больше пропустит, чем забьет. Скорее всего, «Крылья» победят 2:1.