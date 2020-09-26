Тамбов – Спартак 26 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Игра начнется в 14:00 по московскому времени. Фото: ФК «Спартак» (Москва) / vk.com/fcsm_official.

Девятый тур Российской премьер-лиги откроют «Тамбов» и «Спартак». Матч пройдет на домашнем в этом сехоне стадионе «волков» «Мордовии Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени.

Команды после восьми туров расположились в разных частях турнирной таблицы РПЛ. «Спартак» идет нос к носу с «Зенитом» на самой вершине чемпионата страны, а «Тамбов» почти в подвале – в зоне стыковых игр.

Кроме того, в этом сезоне красно-белые проиграли всего один раз – в главном московском дерби ЦСКА. У «Тамбова» проще посчитать игры, где они набрали очки: «волки» обыграли «Химки» и «Уфу» и сыграли вничью с «Рубином».

Статистика личных встреч Тамбов – Спартак

История противостояния этих команд не самая богатая. «Тамбов» и «Спартак» встречались всего два раза. И оба раза, как ни странно, сильнее были именно сегодняшние хозяева. Сначала «Тамбов» обыграл красно-белых на «Открытие Арене» 3:2, а затем уже со счетом 2:0 взял три очка дома.

Прогнозы букмекеров на матч Тамбов – Спартак 26 сентября 2020

Букмекеры считают фаворитами красно-белых.

Прогноз на матч Тамбов – Спартак 26 сентября 2020

«Спартак» победит с перевесом в два мяча.

Стартовые составы на игру Тамбов – Спартак 26 сентября 2020

Стартовые составы будут известны примерно за час до начала поединка.

Время начала матча Тамбов – Спартак 26 сентября 2020

Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

Где посмотреть матч Тамбов – Спартак 26 сентября 2020

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч. Премьер».

Прямая трансляция матча Тамбов – Спартак 26 сентября 2020

Посмотреть прямую трансляцию игры можно на телеканале «Матч. Премьер» и на сайте kp.