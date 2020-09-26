Благодаря этой победе «Спартак» временно вышел на первое место, по крайней мере, до матча «Зенита» и «Уфы». Фото: ФК «Спартак» (Москва).

«Спартак» впервые в своей истории обыграл «Тамбов». До этого команды встречались всего два раза и оба раза красно-белые оставались ни с чем. Победу команде Доменико Тедеско принес дубль Лукаса Айртона. Представляем вашему вниманию обзор матча 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ Тамбов – Спартак 0:2 26 сентября 2020, который прошел на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Красно-белые дерзко начали встречу. Оно и понятно, «Спартак» делит 1-2 места с «Зенитом» и должен был действовать как подобает лидеру. Да и трибуны помогали. Несмотря на то, что «Тамбов» числился хозяином матча, таковым он явно не являлся. Команда играет, а с недавних пор и базируется в Саранске, но пока родной для местной публики не стала. Зато в столице Мордовии много болельщиков «Спартака», да и фанатский десант из Москвы подтянулся. Так что трибуны «Мордовии Арены» сегодня были красно-белыми.

Впрочем, ничего из вышеперечисленного «Тамбов» не смутило. «Волки» быстро адаптировались и игру выровняли. «Спартак» атаковал, но делал это не так часто и опасно, как того ждали Доменико Тедеско и болельщики, а «Тамбов» грамотно и организованно оборонялся. Время от времени подопечные Сергея Первушина совершали короткие вылазки к воротам красно-белых. И один раз болельщикам гостей было очень даже тревожно.

Гурам Тетрашвили приложился из-за пределов штрафной. «Спартак» от гола спас каркас саранских ворот.

Впрочем, перекладина сыграла и за «Тамбов». Александр Кокорин, который вышел в стартовом составе и которого вообще не было видно минуты до 30-ой, после изумительной передачи Крала вышел на рандеву с вратарем хозяев и пробил. До дебютного гола за «Спартак» форварду не хватило совсем чуть-чуть.

Вместе с Кокориным в атаке вышел Джордан Ларссон. Швед был явно активнее своего партнера, но все его усилия к голу так и не привели.

На второй тайм «Спартак» вышел заряженным. Это показал град атак, который обрушился на ворота «Тамбова». Кокорин и Ларссон пытались открыть наконец-таки счет в матче, но сначала голкипер хозяев Чагров, а потом неточность шведского форварда «Спартака» спасли тамбовчан.

Впрочем, «волки» снова быстро оправились от серии ударов и игру вновь выровняли. Более того – после 60 минуты они организовали массированное наступление на ворота красно-белых. Если бы не Жиго, быть бы голу.

Доменико Тедеско нужно было что-то делать с атакой. И он решил бросить в бой Понсе. Эсекьель вышел вместо Александра Кокорина.

Почти тут же Понсе показал, какую установку дал ему Тедеско. Айртон прострелил, мяч от перчатки вратаря «Тамбова» отскочил к Эсекьелю. Тот пробил с отскоком от газона – мяч немного разминулся с воротами.

Впрочем, «Тамбов» тоже не собирался держаться за ничью обеими руками. Фамилия Панченко все чаще стала мелькать в трансляции. Один из самых опасных моментов произошел на 70-ой минуте. Кирилл пробил с лета с границы вратарской, но мяч просвистел мимо ворот красно-белых.