Наставник «Спартака» Тедеско высказался о первой игре Кокорина в стартовом составе

Кокорин перешел в «Спартак» этим летом, однако долго время не выходил на поле.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал дебют нападающего Александра Кокорина в стартовом составе красно-белых. Форвард вышел с первых минут в матче девятого тура Российской премьер-лиге против «Тамбова» в Саранске и не отметился голевыми действиями, хотя моменты были.

По словам Тедеско, игрой Кокорина он доволен.

- Считают, что Александр провел хороший матч. У него было много беговой работы, а в первом тайме еще и отличный момент. Он мог забивать, но немного не хватило. Видно, что в некоторых эпизодах Александру не хватает физической формы - он еще набирает после паузы, - отметил Тедеско.

В этой игре наставник «Спартака» сделал ставку в атаке с первых минут на Джордана Ларссона, Зелимхана Бакаева Александра Кокорина. Однако по ходу встречи на поле появились Александр Соболев и Эсекель Понсе. Последний и принес «Спартаку» победу, забив два мяча.

- Считаю, что в этом матче у нас сыграли замены, - сказал Доменико Тедеско во время флеш-интервью после игры в эфире «Матч. Премьер». – Игроки, которые вышли в нападение, усилили игру.

Что касается Александра Соболева, который вторую встречу начинает на скамейке запасных, сегодня всему виной были небольшие проблемы со здоровьем.

- Футболист должен одинаково хорошо играть и когда выходит в стартовом составе, и когда выходит на замену. Сейчас у нас качественный подбор нападающих. Выбор стартового состава обусловлен тем, как ребята работают на протяжении недели. У Александра [Соболева] были небольшие проблемы со здоровьем, поэтому он не в старте. Он вышел на замену, и, я считают, неплохо провел время на поле.

По поводу того, кто выйдет в стартовом составе в следующем матче, который «Спартак» проведет дома с «Зенитом» 3 октября, то здесь Тедеско высказался обтекаемо.

- Ребята должны своей работой доказать, что достойны выйти в следующей игре, - подытожил наставник «Спартака».

Также главный тренер красно-белых затронул тему усиления. По его словам, до закрытия трансферного окна «Спартаку» нужно укрепить одну позицию.