Нефтехимик – Крылья Советов 27 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 12 тура ФНЛ

Победная серия «КС» перед этим матчем насчитывает пять игр. Их самарцы выиграли с общим счетом 17:0. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Центральный матч 12 тура Футбольной национальной лиги пройдет в Нижнекамске, где местный «Нефтехимик» примет самарские «Крылья Советов». Команды идут в группе лидеров, их разделяет всего одно очко.

«Крылья» после невнятного старта в сезоне ФНЛ смогли найти свою игру и подняться к вершине турнирной таблицы лиги. Сейчас самарцы занимают второе место с 22 очками. От идущего на первой строчке «Оренбурга» подопечные Игоря Осинькина отстают на пять очков.

«Нефтехимик» дышит «КС» прямо в спину. После 11 туров команда из Нижнекамска набрала 21 очко и занимает пятое место.

Статистика личных встреч

Это первая официальная встреча этих команд. До этого «Крылья» и «Нефтехимик» встречались всего один раз – в товарищеской игре на сборах в турецком Белеке в феврале этого года. Тогда сильнее были самарцы 2:1. У «Нефтехимика» забил Мераб Уридия, у «Крыльев» - Егор Голенков и Никита Чернов. Первый самарец в этой встрече может выйти на поле, а второй точно пропустит матч – в игре с брянским «Динамо» Чернов получил травму.

Прогнозы букмекеров на матч Нефтехимик – Крылья Советов 27 сентября 2020

Букмекеры называют фаворитом предстоящей встречи самарскую команду.

Время начала матча Нефтехимик – Крылья Советов 27 сентября 2020

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени (19:00 по самарскому).

Прямая трансляция матча Нефтехимик – Крылья Советов 27 сентября 2020

Игру покажет «Яндекс эфир». Также смотрите трансляцию встречи на сайте samara.kp.ru.