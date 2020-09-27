«Крылья Советов» на последней минуте добавленного времени вырвали ничью у «Нефтехимика»

Сергей Божин - герой встречи в составе самарцев. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» вырвали ничью у «Нефтехимика» в центральном матче 12 тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1. Рассказываем о ходе поединка в Нижнекамске.

Весь первый тайм команды обменились атаками. Сказать, кто именно владел инициативой, довольно сложно. «Крылья» атаковали чаще и проводили на половине поля соперника больше времени. Однако атаки самарцев особой остротой не отличались.

«Нефтехимик» был куда ближе к голам. Хозяева несколько раз опасно били из-за пределов штрафной, а один раз чуть не забили после ошибки вратаря гостей Евгения Фролова. В том эпизоде своего стража ворот подстраховали защитники «КС».

Что с «Крыльями» играть можно, показал быстрый гол «Нефтехимика». Мяч залетел в сетку после того, как отскочил от груди Павла Шадрина. Туда его направил защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, когда пытался вынести футбольный снаряд.

Впрочем, и у самарцев были хорошие подходы к воротам «Нефтехимика». Крутил в ворота нижнекамцев Зиньковский, пытался что-то придумать Сергеев. Сарвели в одном эпизоде ворвался в штрафную хозяев и рухнул там. Но судья Василий Казарцев посчитал, что футболист «Крыльев» симулировал и вместо пенальти дал Сарвели желтую.

Все атаки «Крыльев» сводились к прорывам по флангам и подачам. Даже затяжные проходили по сценарию – отдай на бровку, оттуда будет подача. С такими незамысловатыми атаками «Нефтехимик» справлялся.

Второй тайм для «Крыльев» начался обескураживающе. 18 секунд потребовалось игрокам нижнекамцев, чтобы довести мяч до ворот самарцев и забить. Но гол отменили - судьи зафиксировали офсайд.

Впрочем, это только взбодрило гостей. Они ринулись отыгрываться. Сначала Ежов опасно пробил, но мяч пролетел рядом со штангой. Потом Сергеев бил головой после подачи Зиньковского – на этот раз выше ворот.

Буквально в следующем эпизоде тот же Антон Зиньковский уже бил со штрафного. В створ на этот раз игрок «КС» попал, но там спас вратарь.

Самарцы доминировали во владении мячом – в какой-то момент этот показатель достиг 71 на 29% и держался на этом уровне почти до конца встречи. Однако остроты в атаках «Крыльев» не было.

Спасал ситуацию Зиньковский, но его одного явно было мало. На последней минуте Антон организовал очередной опасный момент – подал со штрафного и мяч пролетел рядом со штангой.

Однако «Крылья» все-таки выстрадали ничью. На шестой добавленной минуте Сергей Божин подал в штрафную хозяев и мяч, никого не коснувшись, залетел в ворота – 1:1.

Эта ничья скорее на пользу соперникам «КС» и «Нефтехимика». «Спартак-2» и «Нижний Новгород» набрали по 25 очков и занимают 2-3 места, «Крылья» опустились на 5 позицию, пропустив вперед «Велес». «Нефтехимик» седьмой.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 30 сентября. В рамках Кубка страны самарцы сыграют в Ставрополе с местным «Динамо». Ближайшая игра ФНЛ запланирована на 4 октября, в Самару приедет «Алания».