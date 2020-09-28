Больных - увы - все больше
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Каждый день - больше ста больных, ограничения в транспорте все жестче, в мире - миллион умерших, в России 95 школ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса - а какие последние новости про коронавирус в Самарской области заслуживают внимания 28 сентября 2020 года.
Только цифры
1441 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в Самарской области. За последние сутки заболели 110 человек. При этом впервые большинство - не в Самаре. Здесь всего 36 заболевших, еще 19 в Тольятти - шесть из них контактные пациенты. А вот в Кинель-Черкасском районе последние три дня по пять заболевших, с 11 сентября здесь находят пациентов с таким диагнозом каждый день.
В последние сутки 23 человека были выявлены как контактные, 71 - уже лечились от ОРВИ и пневмонии, 16 - нашли при профосмотре, они не имели признаков забоелвания.
Самые опасные районы
Ставропольский - 234,
Волжский - 200,
Красноярский - 138,
Кинель-Черкасский - 134,
Безенчукский - 125,
Похвистневский - 116,
Большечерниговский - 114,
Сергиевский - 103.
Что происходит в Самарской области из-за коронавируса?
В регионе пока не ужесточают ограничения, но вот правила становятся более жесткими. Например, в общественном транспорте нельзя находиться без масок. Дежурные группы ищут нарушителей, их может ждать штраф в 30 тыс рублей и больше.
Без масок также нельзя находиться в магазинах. Из-за покупателей-нарушителей могут оштрафовать магазины, юрлицам может грозить штраф в сто тысяч рублей и больше.
Президент РФ отметил, что не хотел бы возвращаться к жестким ограничениям, однако для этого нужно постараться и всем жителям, которым стоит быть более ответственными.
В минпросвещении рассказали, что перехода на онлайн-обучение не будет, если будут соблюдаться все правила защиты.
Врач-иммунолог рассказал сайту kp.ru, что развитие ситуации с коронавирусом в России и в Самарской области идет по-весеннему. Однако, сформировавшаяся коллективная прослойка не позволит инфекции настолько распространиться, как было в начале пандемии.