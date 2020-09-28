Больных - увы - все больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый день - больше ста больных, ограничения в транспорте все жестче, в мире - миллион умерших, в России 95 школ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса - а какие последние новости про коронавирус в Самарской области заслуживают внимания 28 сентября 2020 года.

Только цифры

1441 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в Самарской области. За последние сутки заболели 110 человек. При этом впервые большинство - не в Самаре. Здесь всего 36 заболевших, еще 19 в Тольятти - шесть из них контактные пациенты. А вот в Кинель-Черкасском районе последние три дня по пять заболевших, с 11 сентября здесь находят пациентов с таким диагнозом каждый день.

В последние сутки 23 человека были выявлены как контактные, 71 - уже лечились от ОРВИ и пневмонии, 16 - нашли при профосмотре, они не имели признаков забоелвания.

Самые опасные районы

Ставропольский - 234,

Волжский - 200,

Красноярский - 138,

Кинель-Черкасский - 134,

Безенчукский - 125,

Похвистневский - 116,

Большечерниговский - 114,

Сергиевский - 103.

Что происходит в Самарской области из-за коронавируса?

В регионе пока не ужесточают ограничения, но вот правила становятся более жесткими. Например, в общественном транспорте нельзя находиться без масок. Дежурные группы ищут нарушителей, их может ждать штраф в 30 тыс рублей и больше.

Без масок также нельзя находиться в магазинах. Из-за покупателей-нарушителей могут оштрафовать магазины, юрлицам может грозить штраф в сто тысяч рублей и больше.

Президент РФ отметил, что не хотел бы возвращаться к жестким ограничениям, однако для этого нужно постараться и всем жителям, которым стоит быть более ответственными.

В минпросвещении рассказали, что перехода на онлайн-обучение не будет, если будут соблюдаться все правила защиты.

Врач-иммунолог рассказал сайту kp.ru, что развитие ситуации с коронавирусом в России и в Самарской области идет по-весеннему. Однако, сформировавшаяся коллективная прослойка не позволит инфекции настолько распространиться, как было в начале пандемии.