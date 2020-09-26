АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»)по продаже права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, с 26.11.2020с 11.00 (мск) на 30.09.2020 на 11.00 (мск) по Лоту №1 (РАД-233175):

Лот 1:Часть производственного здания, общей площадью 370,00 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., Красноглинский р-н, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д. 6а. В аренду передаются нежилые помещения общей площадью 185,8 кв.м., а именно:

- нежилые помещения: № 2 (коридор) площадью 2,4 кв.м., помещения № 3 (лестничная клетка) площадью 12,0 кв.м., расположенные на 1 этаже,

- нежилые помещения общей площадью 171,4 кв.м., расположенные на 2 этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

25 418 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 12 709 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 25 418 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 270 руб. 90 коп.

Шаг аукциона на понижение – 2 541 руб. 80 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Электронный аукцион будет проводиться 30 сентября 2020 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Срок окончания приема заявок продлен по 29.09.2020 до 15:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 28.09.2020.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 29.09.2020.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)