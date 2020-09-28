Самарских предпринимателей приглашают на онлайн-марафон «Терминатор продаж»

Научиться продавать и презентовать свой проект, а также избегать главных ошибок при общении с клиентами и партнёрами самарским предпринимателям помогут на 4-х дневном интенсиве «Терминатор продаж». Мероприятие проводится по заказу и за счёт средств Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Онлайн-марафон ориентирован на:
- руководителей отделов продаж
- предпринимателей
- владельцев компаний
Программа марафона:
День 1. Структура эффективной продажи
— Скелет продаж, который должен знать каждый
— Топ-7 ошибок в продажах и как их избежать
— Какие ещё навыки нужно развивать, чтобы успешно заключать сделки
Что вы получите в результате:
— Понимание скелета продаж - научитесь избегать большинство ошибок в общении с клиентами
— Проведёте диагностику своих навыков личных продаж и определите области роста навыков
День 2. Как продавать дорого. Секреты эффективной презентации
— За что люди готовы платить
— Как убеждать с помощью страха
Что вы получите в результате:
— Узнаете, как говорить на языке выгод и быть убедительными и при этом не навязчивыми
— Получите шаблоны для описания преимуществ своего товара
День 3. Как работать с возражениями
— Узнаете 3 вида возражений и их природу
— Готовые шаблоны ответов на возражения
— Алгоритм работы с возражениями
Что вы получите в результате:
— Поймёте, откуда берутся возражения
— Получите готовые ответы на популярные возражения и узнаете методы работы с ними
День 4. Главный этап любой продажи
— Как сформировать доверие у клиента
— Главный навык успешного продажника
— Ключевая стратегия продаж без возражений
Что вы получите в результате:
— Познакомитесь с системой волка с Уолл-стрит, которая позволяет быстро сформировать доверие у клиента
— Поймёте, как применять ключевой инструмент, который позволяет продавать больше, быстрее, дороже и легче
— Узнаете, какой навык позволяет провести продажу без возражений
Эксперты:
Роман Полосьмак — бизнес-тренер по продажам и переговорам, предприниматель, спикер Деловой среды, автор книги «ДНК личных продаж». 16 лет опыта в активных продажах. Основал 6 компаний (4 работают сейчас, из них 3 продал). За 2 года вывел в топ-3 в регионе свою строительную компанию
Юрий Шабаров — автор книги «Возражений.net», спикер Деловой среды и Мой бизнес. Бизнес-тренер по продажам, практик продаж. Официальный опыт продаж — 10 лет. Более 200 корпоративных тренингов (клиенты: «Эльдорадо», «Сбербанк», «Диорит-Холдинг», «Перформия», завод «ГРАС», «Европолимер», «Pride» и др.). Организатор 7 форумов для предпринимателей
Для участия в бесплатном марафоне необходима регистрация по ссылке https://mybiz63.ru/posts/events/onlayn-marafon-terminator-prodazh
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