Самарских предпринимателей приглашают на онлайн-марафон «Терминатор продаж»

Научиться продавать и презентовать свой проект, а также избегать главных ошибок при общении с клиентами и партнёрами самарским предпринимателям помогут на 4-х дневном интенсиве «Терминатор продаж». Мероприятие проводится по заказу и за счёт средств Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Онлайн-марафон ориентирован на:

- руководителей отделов продаж

- предпринимателей

- владельцев компаний

Программа марафона:

День 1. Структура эффективной продажи

— Скелет продаж, который должен знать каждый

— Топ-7 ошибок в продажах и как их избежать

— Какие ещё навыки нужно развивать, чтобы успешно заключать сделки

Что вы получите в результате:

— Понимание скелета продаж - научитесь избегать большинство ошибок в общении с клиентами

— Проведёте диагностику своих навыков личных продаж и определите области роста навыков

День 2. Как продавать дорого. Секреты эффективной презентации

— За что люди готовы платить

— Как убеждать с помощью страха

Что вы получите в результате:

— Узнаете, как говорить на языке выгод и быть убедительными и при этом не навязчивыми

— Получите шаблоны для описания преимуществ своего товара

День 3. Как работать с возражениями

— Узнаете 3 вида возражений и их природу

— Готовые шаблоны ответов на возражения

— Алгоритм работы с возражениями

Что вы получите в результате:

— Поймёте, откуда берутся возражения

— Получите готовые ответы на популярные возражения и узнаете методы работы с ними

День 4. Главный этап любой продажи

— Как сформировать доверие у клиента

— Главный навык успешного продажника

— Ключевая стратегия продаж без возражений

Что вы получите в результате:

— Познакомитесь с системой волка с Уолл-стрит, которая позволяет быстро сформировать доверие у клиента

— Поймёте, как применять ключевой инструмент, который позволяет продавать больше, быстрее, дороже и легче

— Узнаете, какой навык позволяет провести продажу без возражений

Эксперты:

Роман Полосьмак — бизнес-тренер по продажам и переговорам, предприниматель, спикер Деловой среды, автор книги «ДНК личных продаж». 16 лет опыта в активных продажах. Основал 6 компаний (4 работают сейчас, из них 3 продал). За 2 года вывел в топ-3 в регионе свою строительную компанию

Юрий Шабаров — автор книги «Возражений.net», спикер Деловой среды и Мой бизнес. Бизнес-тренер по продажам, практик продаж. Официальный опыт продаж — 10 лет. Более 200 корпоративных тренингов (клиенты: «Эльдорадо», «Сбербанк», «Диорит-Холдинг», «Перформия», завод «ГРАС», «Европолимер», «Pride» и др.). Организатор 7 форумов для предпринимателей

Для участия в бесплатном марафоне необходима регистрация по ссылке https://mybiz63.ru/posts/events/onlayn-marafon-terminator-prodazh

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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