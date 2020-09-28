Студенческие семьи с детьми могут рассчитывать на социальную поддержку

Семья с тремя детьми из Борского района региона уже воспользовалась выплатами

Студенческие семьи с детьми могут рассчитывать на поддержку. В рамках национального проекта «Демография» им предоставляется ежемесячное пособие. Его размер – 3000 рублей на каждого ребенка.

Пособие назначается семьям, где среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной на территории Самарской области. В данный момент его размер составляет 10 814 рублей (за 2 квартал 2019 года). Получателем данного пособия является один из родителей или единственный родитель на каждого рожденного, совместно проживающего с ним ребенка, в период до достижения ребенком возраста шестнадцати лет (а на ребенка-школьника – до окончания им обучения, но не более чем до достижения 18 лет). При этом оба родителя (или единственный родитель) должны быть студентами дневного отделения образовательного учреждения высшего, среднего или начального профессионального образования или его филиала на территории региона, имеющего государственную аккредитацию.

Данной выплатой в Самарской области уже воспользовались 422 семьи. Выплачивается она в течение всего периода обучения.

Максим и Людмила Хобот из села Борское воспользовались данной выплатой. Супруги состоят в браке уже 8 лет. В их семье трое детей: две дочки и сын. Старшая Вика - будущая первоклассница, а Даша пока еще ходит в детский сад. А 5 месяцев назад случилось пополнение – родился долгожданный мальчик Иван. Оба родителя - студенты очных отделений Борского государственного техникума. Максим по специальности техник-механик, Людмила выбрала профессию педагога дошкольного образования.

- Благодаря заботе государства о семьях с детьми, мы направили полученные средства материнского капитала на покупку дома, а региональный семейный капитал в размере 100 тысяч рублей целиком потратили на детские вещи: купили кроватку, коляски и средства ухода за малышом, - рассказывает многодетная мама Людмила Хобот.

Многодетная семья - это большой труд и огромная ответственность. Молодые супруги Хобот очень рады, что государство заботится о них и оказывает поддержку, ведь деньги - не лишние и всегда идут на самое нужное для детей. Эта не единственная мера поддержки, которую получает семья Хобот. Существенной помощью для семьи стала и ежемесячная выплата на третьего ребенка в размере 10 868 рублей в месяц, весной этого года они получили и региональный семейный капитал в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, семье была выплачена новая мера – ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет причем сразу за полгода. Как многодетная семья, они получают социальное пособие на каждого ребенка, компенсацию родительской платы за посещение двумя детьми детских образовательных учреждений и компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг.