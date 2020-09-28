«Динамо» Ставрополь — «Крылья Советов» 30 сентября 2020 года: прогноз на матч группового этапа Кубка России по футболу

Гол защитника Сергея Божина принес "Крыльям" ничью в последнем матче Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч «Динамо» Ставрополь — «Крылья Советов» — 0-3.

«Крылья Советов» 30 сентября 2020 года отправляются в гости в Ставрополь к местному «Динамо». Представители ФНЛ и ПФЛ сыграют между собой в рамках элитного группового раунда Кубка России по футболу.

Хозяева — промежуточный лидер группы. Они получили три очка после матча с «Ротором», представителем Премьер-лиги. Удивляться не стоит, клубу из элиты просто присудили техническое поражение — они не смогли играть из-за сложной ситуации с коронавирусом.

В целом же, «Динамо» — темная лошадка. В ПФЛ они не блещут, находятся на 6 месте в таблице. Известных футболистов тут не найти. Возглавляет команду Паата Беришвили, который в Ставрополе провел большую часть своей игровой карьеры.

«Крылья Советов» — фаворит встречи. Команда показывает неплохую игру и 6 матчей подряд не проигрывает в чемпионате. Да, в последнем туре они были близки к потере очков, но Сергей Божин спас ничью в добавленное время.

Вероятно, что самарцы прибегнут к ротации в предстоящем поединке. Впрочем, она вряд ли будет масштабной, ведь побеждать надо обязательно. Успешные выступления в Кубке — важная задача для Игоря Осинькина и его коллектива. Шансы на выход из группы велики, ведь «Ротор», как уже сказано выше, внезапно «уступил» в своем матче.

Букмекеры уверены, что «Крылья» победят. Коэффициент на них — 1,31. На ничью — 4,95. На принимающую сторону — 8,2.

Рассудит соперников арбитр Машлякевич из Москвы. Он даст стартовый свисток в 20:00 по самарскому времени. Игра пройдет на стадионе «Динамо». «КП-Самара» будет следить за ходом матча.

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