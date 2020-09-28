«Локомотив» планирует усилить команду

Команда готовится к участию в Лиге чемпионов, а это обязывать быть не только в полном составе, но и в полной готовности идти к победе. Марко Николич подтвердил, что клуб готовится принять несколько новичков.

Эксперты Stavkifb - https://stavkifb.ru/ рассказали, что главной интригой стало появление Марио Манджукича. В составе «Баварии» он стал чемпионом в Лиге чемпионов, а в составе «Ювентуса» он пробился в топ финалистов престижного турнира. В «Локомотив» он должен прибыть на 2 года. Спортсмен уже достаточно зрелый, ему 34 года. В РПЛ, возможно, он будет играть последние матчи в своей карьере. Поэтому оценки экспертов относительно его перспектив разделились: одни говорят, что Марио Манджукич находится в отличной спортивной форме и сможет показать прекрасный футбол; другие сомневаются в его готовности быстро влиться в новый коллектив и адаптироваться в новых жестких условиях тренировок. Конечно, после триумфальных побед у спортсмена была долгая пауза, поэтому есть вероятность, что для возвращения на поле в прежней форме ему потребуется время.

Возникают вопросы и в отношении линии атаки, где в прошлом сезоне отлично сыгрались Фёдор Смолов, Эдер и Лука Джорджевич. Возможно, после прихода в команду Марио Манджукича кому-то из них придется искать другое место. Журналисты даже намекали на то, что Эдер и Смолов могут рассчитывать на переход в одну из европейских стран, однако точных сведений об этом пока нет. Что касается Луки Джорджевича, то его карьере ничего не угрожает. Он является универсалом, поэтому в случае необходимости можете перейти на фланг и продолжать играть за команду.

Кстати, представлял угрозу для атакующего центра «Локомотива» не только Маджукович, но и Эран Захави, Тикиньо Соарес, экс-спартаковец Зе Луиш. С их представителями велись переговоры о переходе в команду, вероятность замены Смолова, Эдера и Джорджевича была более чем велика. Однако сделки не состоялись, статус-кво был сохранен.

Николич также озабочен пополнением команды хорошим центрхавом. Как вариант, рассматривался Далер Кузяев, полузащитник сборной России. Он рассчитывал уехать на сезон в Европу, но пока его планы остались лишь планами. Поэтому спортсмен близок к подписанию договора с «Локомотивом».

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