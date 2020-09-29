Подарок от нефтяников

Новую спортзону ждали и дети, и взрослые. Фото: АО «СНПЗ»

Современная и безопасная

В пятницу, 25 сентября, у школы №3 было особенно многолюдно и оживленно: школьники, педагоги и жители соседних домов собрались на торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки, построенной при поддержке АО «Сызранской НПЗ». Это действительно праздник всего района. Площадка хоть и расположена на пришкольной территории –открыта для всех желающих.

- Мы ждали, следили за тем, как строят площадку, - улыбается мама восьмилетнего школьника Светлана Телепенко. – Теперь наши детишки будут заниматься тут, бегать, прыгать, будут сильными и здоровыми. Для родителей особенно важно, что площадка соответствует всем требованиям безопасности.

За безопасность родителям действительно не стоит переживать. Все оборудование сертифицировано, снаряды расположены с учетом зон безопасности, поэтому спортсмены не помешают друг другу, даже занимаясь на всех тренажерах и турниках одновременно. Площадка ограждена и освещается в темное время суток, а главное, ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Первыми опробовать функционал новой спортзоны решились самые маленькие гости праздника и атаковали снаряды. Веревочные лестницы, канат, такой любимый детьми скалодром, кольца – всё в распоряжении юных спортсменов. Для подростков - шведская стенка, лабиринт, рукоход, брусья, перекладины и уличные тренажеры. Также имеется специальная зона для прыжков в длину. А для любителей командных игр по соседству - зона для баскетбола и волейбола.

- Таких площадок в городе мало, а нам повезло: теперь спортом можно заниматься рядом с домом. Это прекрасная возможность с пользой провести свободное время, поиграть в волейбол и в баскетбол, - делятся впечатлениями Алексей Щербаков и Михаил Жугин.

Высоко оценили функционал и безопасность заводчане-спортсмены, которые для всех желающих провели мастер-классы и показали возможности новой спортивной зоны.

Площадка открыта для всех желающих. Фото: АО «СНПЗ»

Еще одно место отдыха

В этом году школа №3 празднует свой «золотой» юбилей со дня открытия. И такой подарок от заводчан особенно был оценен руководством учебного заведения. Новый спортивный комплекс разместился на месте старой, морально и физически устаревшей площадки, заниматься на которой в полную силу было уже небезопасно.

Это уже не первый спортивный объект в городе, который реализует в рамках программы благотворительности компания «Роснефть».

- Компания «Роснефть» и ее дочерние общества традиционно уделяют особое внимание созданию благоприятной социальной среды в регионах своего присутствия. Благодаря поддержке нефтяников реализуются столь масштабные социально значимые проекты, - поделился гость мероприятия, первый заместитель главы г.о. Сызрань Андрей Советкин. - Только в этом году благодаря поддержке «Роснефти» в городе открыла свои двери после капитального ремонта школа №21, свое второе рождение получила поликлиника центральной городской больницы. Отрадно, что спорту и культуре тоже уделяется большое внимание. Спортплощадка, построенная при поддержке Сызранского НПЗ, теперь, уверен, станет одним из любимых мест отдыха горожан.

Современная многофункциональная площадка сделает занятия спортом доступнее для всех поклонников активного образа жизни. Теперь и у жителей одного из самых многочисленных микрорайонов Сызрани есть свой спортивный центр.

НАША СПРАВКА:

Для компании «Роснефть» развитие физической культуры и спорта, в том числе детского, – одно из приоритетных направлений. Компания вносит значительный вклад в строительство и реконструкцию спортивных сооружений, содействует развитию детского и юношеского спорта. На средства Компании в регионах присутствия строятся спортивные комплексы и многофункциональные площадки. Самый масштабный проект, реализованный в Сызрани за последние годы, – строительство «Роснефть Арены», давшей толчок развитию в городе зимних видов спорта.

Всего же при поддержке нефтяников на территории Самарской области ежегодно реализуется более 70 проектов.