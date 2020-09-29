8 бизнес-событий, которые нужно успеть на этой неделе

Мероприятия пройдут по заказу и за счёт средств Минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

—28, 29 и 30 сентября в Самаре, Тольятти и Сызрани стартует программа «Масштабирование бизнеса».

Всего за 4 дня вы поймёте, как упаковать и повысить доход от своего дела, а также узнаете современные инструменты маркетинга.

Регистрация и программа: https://bit.ly/3jcTDqv

— 28 сентября 18:00 - онлайн-марафон «Терминатор продаж».

Научитесь продавать и презентовать свой проект, а также избегать главных ошибок при общении с клиентами и партнёрами под чутким руководством бизнес-экспертов.

Регистрация и программа: https://bit.ly/336ihna

— 28 сентября 18:00 - онлайн-разбор кейсов от «Раунд А» и YellowRockets.

Прямо во время мероприятия вы узнаете, как составить портрет инвестора и успешно провести с ним переговоры! Эксперты разберут и проанализируют 5 кейсов и дадут обратную связь.

Регистрация: https://bit.ly/3j8LAet

— 29 сентября 9:00 - профсоюзный бизнес-завтрак в г. Тольятти.

Воспользуйтесь возможностью зарядиться мотивацией и завести полезные знакомства во время оффлайн-встречи с предпринимателями. Приходите 29 сентября в 9:00.

Локация: Самарская область, г. Тольятти, ресторан «Империя», ул. Борковская, 82.

— 30 сентября 11:00 - Обучающий семинар «Участие в торгах и в процедуре «Малые закупки» на территории Самарской области».

Узнайте, как работает система закупок, электронные площадки и какие перспективы для вас откроет участие в торгах.

Регистрация и программа: https://bit.ly/3kT3a6r

— 30 сентября 18:00 - онлайн мастер-класс «Мой бизнес 63».

Федеральные и региональные эксперты расскажут вам, как построить сильный личный бренд и повысить личную эффективность и в жизни, и в бизнесе.

Регистрация: https://bit.ly/3cwdzC6

— 1 октября 10:00 - оффлайн-семинар «Обзор изменений налогового законодательства с учетом Covid-19. Отмена ЕНВД с 2021 года. Переход на иные режимы налогообложения».

Получите важную информацию и ответы на вопросы по законодательным нововведениям для предпринимателей в 2021 г. от специалистов ФНС.

Регистрация и программа: https://bit.ly/2S1IjBC

— 1 октября 14:00 и 2 октября в 9:00 - оффлайн-семинар «Эффективный руководитель».

Выберите удобную дату для участия и получите полный набор инструментов управленческого цикла от Александры Калабиной.

Регистрация и программа: https://bit.ly/3mZUfSP

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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