Самарские врачи рассказали, что делать тем, кто мечтает стать родителями, но пока не получается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приходит время, когда каждый из нас начинает задумываться о продолжении рода и появляется непреодолимое желание стать родителями. У одних семейных пар это происходит сразу и без каких-либо проблем, некоторые испытывают трудности с продолжением рода. Что делать в таком случае и куда бежать за помощью, рассказала врач - акушер-гинеколог, репродуктолог клиники «Мать и Дитя» Елена Овсянникова.

Когда обращаться к врачу?

Далеко не у всех пар получается зачать ребенка с первого раза. Увы, в некоторых случаях без консультации со специалистом не обойтись. Так когда же стоит записаться к врачу и к какому именно?

- Если в паре не наступает беременность, при условии регулярной половой жизни не менее 2-3 раз в неделю без какой-либо контрацепции, в течение 6 месяцев у женщины старше 35 лет и 12 месяцев у женщины моложе 35 лет, стоит обратиться к репродуктологу, - отмечает Елена Овсянникова. - В таких ситуациях мы говорим о бесплодии в браке. Репродуктолог – это врач - акушер-гинеколог, который знает о планировании беременности и проблемах бесплодия все и даже больше. Отмечу, что бесплодие не может быть изолированной проблемой только одного партнера, это проблема в паре. Чаще всего при обследовании мы видим комбинированное бесплодие, когда и мужчина, и женщина имеют проблемы, которые требуют коррекции.

Обследоваться нужно обоим супругам!

Согласно данным врача, сегодня частота мужского и женского бесплодия одинакова. С чего начать решение этой проблемы?

- Как правило, начинаем обследование пары со сдачи спермограммы, это обследование для мужчин. Часто бывает, что на прием приходит женщина и говорит: «Супруг не хочет обследоваться, давайте сначала я пройду обследование, потом он, если я здорова». Но это неправильно, таким образом мы лишь затягиваем время, - утверждает врач. - Время от первичного обследования до выявления причины должно занимать не более 3-х месяцев. Это очень важно, за 3 месяца мы должны полностью понять, почему беременности до сих пор нет, и выработать тактику лечения.

Современные методы лечения бесплодия весьма разнообразны. Это далеко не только программа ЭКО.

- В большинстве случаев достаточно провести лечение гормональной патологии, подкорректировать показатели спермограммы или восстановить проходимость маточных труб, и беременность наступит самостоятельно. ЭКО рассматривается как наиболее быстрый и результативный способ получения беременности. Это медицинская процедура, которая имеет свои показания и противопоказания, их определит врач-репродуктолог на приеме, - отмечает врач - акушер-гинеколог, репродуктолог клиники «Мать и Дитя».

Как рассказала Елена Овсянникова, есть несколько основных причин бесплодия. Во-первых, нарушение гормонального фона у женщины.

- Это когда овуляции происходит редко или не происходит совсем, в данном случае мы пытаемся определить причину данного состояния и провести лечение, - рассказывает врач.

Во-вторых, непроходимость маточных труб. В этом случае возможно восстановление проходимости и ожидание самостоятельной беременности.

Третья причина - патология матки.

- Это может быть иная анатомическая структура вследствие врожденных или приобретенных состояний, таких как миомы матки, полипы эндометрия, аденомиоз, хронический воспалительный процесс – все то, что требует лечения, - комментирует репродуктолог.

И четвертая по распространенности причина бесплодия - мужской фактор.

– Сюда относятся малоподвижные сперматозоиды или отсутствие сперматозоидов. Здесь нам на помощь приходит врач-андролог, который проводит коррекцию данного состояния, если это возможно, - перечисляет Елена Овсянникова.

Все индивидуально

Парам, столкнувшимся с бесплодием, важно помнить, что такая проблема всегда индивидуальна. Советы друзей и народные приметы в решении этого вопроса не помогут, важна консультация именно у врача.

- Мы перечислили лишь основные причины ненаступления беременности, но все индивидуально в каждой паре. Доктор имеет максимально персонализированный подход к каждому пациенту, именно поэтому первичный прием длится 60 минут, чтобы успеть обсудить все подробности. Если вы столкнулись с бесплодием, не затягивайте и обратитесь к репродуктологу уже на этапе планирования беременности! – отмечает Елена Овсянникова и приглашает на прием.

Врач - акушер-гинеколог, репродуктолог Елена Овсянникова принимает пациентов в клинике «Мать и Дитя» по адресу: Самара, ул. Энтузиастов, 29.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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