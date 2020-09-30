Самарских предпринимателей приглашают на бесплатный кинопоказ в рамках проекта «Кино со смыслом. Управление изменениями, правдивые истории»

- Как мотивировать персонал?

- Как оставаться конкурентоспособным?

- Какие навыки нужны любому предпринимателю?

- Как сохранить сотрудников при аутстаффинге?

- Где брать идеи для развития бизнеса?

Ответы на эти и многие другие вопросы получите 8 октября на оффлайн-встрече проекта «Кино со смыслом. Управление изменениями, правдивые истории» с бизнес-наставником Максимом Канухиным. Вместе разберём киноленту «Человек, который изменил всё».

Дата: 8 октября 18:30.

Локация: Самарская область, г. Самара, БЦ Волга Плаза, ул. Красноармейская, 1б.

Кому будет интересно участие?

- Стартаперам и действующим предпринимателям

- Учредителям компаний

- Самозанятым

- Менеджерам по продажам, маркетингу, PR и стратегическому планированию

- Тем, кто в поиске бизнес-идеи

О спикере:

Канухин Максим — организационный консультант, управляющий партнёр «Лаборатория практического управления», член IAF (Международная Ассоциация Фасилитаторов), MBA Strategу.

Что вас ожидает?

- Развивающий просмотр нарезок фильма

- Обсуждение с комментариями эксперта

- Поиск значимых выводов и смыслов на основе опыта героев фильма, которые помогут взглянуть на ситуацию с нестандартной точки зрения

- Заключение их в уроки и техники, которые можно внедрить на практике в свой бизнес и жизнь

- Ответы на вопросы

Участие в кинопоказе бесплатное. Количество мест ограничено, поэтому успейте забронировать себе место по ссылке прямо сейчас.

Кинопоказ проводится по заказу и за счёт средств Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, при поддержке центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Кинопоказ проводится по заказу и за счёт средств Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, при поддержке центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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