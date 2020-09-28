Свежие новости о «Крыльях Советов» на 28 сентября 2020: падение в таблице и отказ Парфенова

Спортивные СМИ снова отправляют Зиньковского в РПЛ - на этот раз в Подмосковье. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» вырвали ничью у «Нефтехимика» в матче 12 тура Футбольной национальной лиги и не позволили нижнекамцам обогнать себя. Однако из-за недобранных двух очков самарцы опустились в турнирной таблице, пропустив вперед «Спартак-2», «Нижний Новгород» и «Велес». «КП-Самара» рассказывает о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 28 сентября 2020.

Опустились на пятое место

В итоге «Крылья» сейчас пятые. У подопечных Игоря Осинькина 23 очка в активе. Столько же у «Алании», с которой «Крылья» сыграют следующий матч в ФНЛ. Поединок пройдет в воскресенье, 4 октября, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени.

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Выезд в Ставрополь

Но перед матчем с «Аланией» «Крыльям» предстоит отправиться в Ставрополь, где их будет ждать местное «Динамо». Встреча пройдет в рамках Кубка России.

Ни «Крылья», ни «Динамо» в групповом раунде турнира пока не играли. Самарцы – потому что игра в Ставрополе у них первая по календарю, «динамовцы» - потому что встречу с «Ротором» перенесли из-за коронавируса в волгоградском клубе. Сам матч между «КС» и ставропольским «Динамо» пройдет в среду, 30 сентября, и начнется в 20:00 по самарскому времени.

В последний раз эти команды встречались в 1994 году. Тогда «Динамо» в Ставрополе разгромило волжан 5:0.

Парфенов к нам не поедет

На фоне не самых лучших результатов «Крыльев» в ФНЛ появились слухи о возможной смене тренера. В руководстве их опровергли, однако 28 сентября появилась информация, что самарский клуб контактировал с экс-наставником «Урала» Дмитрием Парфеновым.

Как утверждает sport24.ru, боссы «Крыльев» недовольны работой Игоря Осинькина и предлагали Парфенову зарплату в 1,5 млн рублей в месяц. Было это еще несколько недель назад. Однако специалист отказался.

Зиньковский и Чернов - в РПЛ?

Продолжают ходить слухи об отъезде Антона Зиньковского и Никиты Чернова. На этот раз их отправляют в «Химки». Об интересе к обоим игрокам «Крыльев» со стороны подмосковного клуба, который сменил самарцев в РПЛ, сообщил сайт matchtv.ru.

Ранее ходили слухи, что Чернова хотел взять в аренду «Ахмат», а в Зиньковском заинтересованы «Зенит», «Сочи», тульский «Арсенал», «Краснодар» и киевское «Динамо». Однако гендиректор «КС» Евгений Калакуцкий в эфире радио «КП-Самара» сказал, что на тот момент никаких предложений по трансферу футболиста не было.