Под Самарой 62-летний мужчина разбился на мотодельтаплане

ЧП случилось ранним утром

В Самарской области жесткую посадку в поле совершил мотодельтаплан. ЧП произошло в Кинель-Черкасском районе, немного южнее села Семеновка. Сообщение о случившемся поступило в МЧС России и на место сразу отправились спасатели. Все это произошло в 6.30.

Как стало известно, 62-летний дельтапланерист пытался взлететь, но что-то пошло не так. Мужчина неудачно сел на землю, получив сильный удар. В итоге ему понадобилась медицинская помощь.

ЧП случилось в чистом поле

На место приехала скорая, пострадавшего экстремала увезли в районную больницу, он жив. О характере травм у него пока медики не сообщают.

Мотодельтаплан тоже пострадал не слишком сильно. Конструкция получила механические повреждения и не загорелась при посадке. На земле тоже никто не пострадал, ничего не было разрушено.

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Напомним, что в июне 2020 года под Самарой упал самолет Як-42. В нем погибли два человека. А 27 сентября в Нижегородской области в реку упал легкомоторный самолет, погибли два человека.

Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области