Расписание трансляций матчей 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ 2020/2021: на каких каналах покажут игры 3-4 октября

В центральном матче 10 тура сойдутся два лидера этого сезона РПЛ «Спартак» и «Зенит». Фото: ФК «Спартак» (Москва) / vk.com/fcsm_official.

Последний перед паузой на игры сборных тур чемпионата России по футболу преподнесет зрителям сразу несколько любопытных противостояний и один огненный поединок. Центральный матч тура, безусловно, встреча «Спартака» и «Зенита» на «Открытие Арене» в Москве.

Москвичи и петербуржцы делят первое место в турнирной таблице РПЛ. За девять туров обе команды набрали по 20 очков, «Зенит» опережает «Спартак» только по дополнительным показателям. Так что это будет битва за лидерство в чемпионате на ближайшие две недели, а также серьезная заявка на чемпионство.

Матч «Спартака» и «Зенита» пройдет в субботу, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Москве. В прямом эфире центральный матч тура смогут увидеть все желающие – его покажут на телеканале «Матч ТВ».

Также по общедоступному «Матч ТВ» покажут еще две встречи 10 тура Премьер-лиги. Это противостояние «Тамбова» и тульского «Арсенала» в Саранске, которое пройдет также в субботу, 3 октября, прямо перед матчем «Спартака» и «Зенита». А в воскресенье, 4 октября, можно будет посмотреть на игру «Рубина» с «Ахматом» в Казани.

Все остальные игры тура покажут на телеканале «Матч Премьер». Откроет программу субботы встреча двух аутсайдеров «Уфы» и «Ротора». Волгоградцы в этом сезоне РПЛ еще не побеждали. Почему бы не сделать этого в игре с «Уфой», которая пока выглядит совсем неважно и опережает «Ротор» как раз на одну победу. Впрочем, у команды Вадима Евсеева на этот счет свое мнение. Так что ждем хорошего боя.

Помимо этого в субботу пройдет матч в Екатеринбурге между «Уралом» и ЦСКА. Первые постараются набрать очки, чтобы приблизиться к верхней части турнирной таблицы. Вторые – чтобы забраться в тройку призеров.

Кстати о тройке призеров. После девяти туров на третьем месте расположился «Ростов». В это воскресенье подопечные Валерия Карпина сыграют против «Сочи», который недавно из топ-3 как раз вылетел. Очередное горячее южное дерби в прямом эфире покажет «Матч Премьер».

Откроет программу воскресенья встреча «Локомотива» и «Химок», а закроет матч «Динамо» и «Краснодара». После провала в Лиге Европы и не самых убедительных результатов в РПЛ у бело-голубых сменился главный тренер. Кирилл Новиков подал в отставку, а его место занял Александр Кульчий, который возглавлял вторую команду. В каком настроении выйдет «Краснодар», станет известно после игры с ПАОКом в Лиге чемпионов.

Обе встречи – и «Локомотив» - «Химки», и «Динамо» – «Краснодар» покажет «Матч Премьер».

Расписание телетрансляций матчей 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ 2020/2021

Суббота, 3 октября.

14:00 «Уфа» – «Ротор»

16:30 «Урал» – ЦСКА

16:30 «Тамбов» - «Арсенал»

19:00 «Спартак» - «Зенит»

Воскресенье, 4 октября.

14:00 «Локомотив» - «Химки»

16:30 «Рубин» - «Ахмат»

16:30 «Сочи» - «Ростов»

20:00 «Динамо» - «Краснодар»