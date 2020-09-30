«Мы чистим мир»: на берегу озера Гатное прошел большой "комсомольский" субботник

Озеро Гатное – любимое место отдыха горожан, но мусор за ними пришлось убирать добровольцам.

Равнодушные и неравнодушные

Внести свой вклад в сохранение природы может каждый. Тем более, есть повод. С 21 по 27 сентября проходит Всемирная экологическая неделя «Мы чистим мир». В эти дни волонтеры проводят генеральную уборку в разных странах. «Комсомолка» просто не могла остаться в стороне.

- Мы традиционно освещаем проблемы экологии в регионе, проводим круглые столы с привлечением авторитетных экспертов, - рассказывает руководитель отдела специальных проектов «Комсомольской правды» в Самаре Анжелика Потеряхина. – Недавно мы организовали автопробег по родникам Самарской области: узнали множество легенд о них, убрали территорию вокруг, проверили качество воды. Сегодня мы хотим привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения реки Волги и ее притоков, в том числе и озер.

Озеро Гатное – любимое место отдыха горожан, особенно жителей Куйбышевского района. Это не удивительно: здесь очень красиво, а в водоеме и зимой и летом можно ловить рыбу. Но отдыхающие и рыбаки нередко оставляют после себя мусор.

- Озеро уникально своей флорой и фауной: здесь встречаются и краснокнижные растения, такие как кувшинка белоснежная, живут бобры, редкие водоплавающие птицы – лебеди, кряквы. И все это в черте города. Неудивительно, что озера стало центром притяжения жителей, - рассказывает заместитель главы администрации Куйбышевского района Эмилия Аскерова.

Вооружившись мешками и перчатками, волонтеры отправились на уборку. В акции приняли участие не только журналисты, но и студенты Самарского государственного технического университета, а также сотрудники региональных министерства лесных ресурсов и министерства энергетики, городских предприятий, надзорных органов.

- Озеров Гатное часть реки Самара, находится в подпоре Саратовского водохранилища – это значит, оно неразрывно с ним связано, - объясняет заместитель руководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, начальник отдела водных ресурсов Самарской области Александр Суперфин. – К сожалению, оно подвергается высокой антропогенной нагрузке. Даже в будни здесь много людей. И экологическое воспитание жителей оставляет желать лучшего. Поэтому сегодня неравнодушные граждане вышли на субботник, чтобы убрать за равнодушными.

Озеро – настоящий природный памятник.

- Министерство определило границы водоохранных зон, прибрежных защитных полос и установило информационные знаки, - говорит руководитель Управления рационального использования водных ресурсов Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Минх. – Здесь эта зона составляет 200 метров: любая деятельность, которая может привести к засорению водоема, запрещена.

За пару часов участники акции собрали полтонны мусора – в основном пластиковые бутылки и пакеты.

Горячий чай от Волжского спасательного центра МЧС России и вкусная ароматная сдоба - пирожки с апельсиновой начинкой и слойки с клубничной начинкой - от Самарского БКК восстановили силы волонтеров.

- Экология – дело каждого, - уверена студентка Екатерина Потапова. – Именно поэтому мы сегодня здесь. Удивительно красивое место, хочется, чтобы люди его берегли.

Пирожки от Самарского БКК в помощь участникам субботника.

Красивее и привлекательнее

К субботнику присоединились и сотрудники официального дилера LADA «Автоцентр на Заводском».

- Я рыбак со стажем, - улыбается директор автоцентра Владимир Харьков. – Часто езжу по области, и могу сказать: люди часто забывают убрать за собой. Это за них обычно делают другие, как мы сегодня. Общими усилиями навести порядок не так сложно. Уверен, после нашего субботника озеро станет намного красивее и привлекательнее не только для рыбаков, но и для всех отдыхающих.

«Автоцентр на Заводском» находится в Советском районе. Сотрудники предприятия регулярно принимают участие в субботниках на его территории.

- Мы не просто работаем в Самаре, мы здесь живем, - продолжает Владимир Харьков. – Поэтому нам не все равно, как выглядит наш город. Стараемся делать все возможное, чтобы он был чистым и красивым.

Сотрудники официального дилера LADA «Автоцентр на Заводском» присоединились к уборке.

Достаточно не мусорить

Дружно и весело работали сотрудники Самарского гипсового комбината TM SAMARAGIPS. Они даже взяли с собой детей, так как считают, что любовь к природе и бережное отношение к ней формируется с самого раннего возраста. Добровольцы отметили: мусор на озере копился годами. Например, они нашли куртку, сквозь которую уже проросла трава.

- Наш завод существует уже 75 лет, и вопросам экологии мы уделяем большое внимание, - рассказывает управляющий оперативным маркетингом TM SAMARAGIPS Екатерина Овосени. – Думаю, многие знают, что гипс является самым экологичным и древним материалом. Он широко используется в различных сферах, от медицины до строительства. Кроме того, мы постоянно совершенствуем производство, чтобы свести к минимуму вред для окружающей среды, уменьшить количество отходов.

Дружная команда Самарского гипсового комбината TM SAMARAGIPS.

Более того, руководство компании очень ответственно относится к экологической ситуации в стране. Так, в мае этого года произошла чрезвычайная ситуация федерального масштаба. При разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 около Норильска произошла утечка. ЧП создало угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана.

- Наш завод не остался в стороне, - продолжает Екатерина Овосени. - Мы разработали и внедрили в производство продукт, который помогает в ликвидации последствий нефтеразливов. Это материал на основе гипса. Он работает как сорбент, впитывая в себя нефть, мазут, дизельное топливо и другие опасные для окружающей среды материалы. Потом его убирают, утилизируют, а земля остается абсолютно чистой, пригодной даже для занятия сельским хозяйством. Гипс, кстати, можно использовать для рекультивации почвы – он помогает регулировать щелочность, кислотность, что, конечно, сказывается на урожайности. Вот такой уникальный продукт мы производим.

Гипс также используется для внутреннего декора – в частности, из белого порошка делают очень красивую лепнину. К сожалению, экологически чистый гипс сейчас нередко заменяют на более дешевые, но не совсем безопасные аналоги из полиуретана, забывая, что пластик при нагревании выделяет вредные вещества.

Не остались в стороне от Всемирной экологической акции и жители Нефтегорского района. При поддержке администрации они также вышли на субботник.

- Мы за здоровье, за экологию, - уверяют сотрудницы компании. – В апреле мы все обязательно выходим на субботник: убираемся на Чкаловских озерах. Поэтому и откликнулись на предложение «Комсомолки».

Команда Самарского гипсового комбината внесла весомый вклад в уборку озера – девушки привыкли работать на совесть. - Мы уже 12 лет производим сухие смеси на основе гипса. Он экологически чистый, гипоаллергенный, добывается на собственном карьере, поэтому за качество мы отвечаем, - говорит менеджер по рекламе и маркетингу торговой марки Forman Самарского гипсового комбината Елена Федосеева. – Конечно, мы с удовольствием всегда принимаем участие в экологических акциях, в том числе и по очистке озера Гатного. Хочется верить, что наш пример если и не вдохновит людей выйти на уборку, то хотя бы заставит задуматься о том, как просто беречь природу: достаточно просто не мусорить.