«Динамо» Ставрополь — «Крылья Советов» 30 сентября 2020 года: онлайн-трансляция матча группового раунда Кубка России

"Крылья Советов" продолжают свой путь в Кубке России Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

30 сентября 2020 года ставропольское «Динамо» на одноименном стадионе принимает «Крылья Советов» в рамках элитного группового раунда Кубка России по футболу. Для гостей это дебют на обновленной стадии турнира и они настроены взять три очка.

«Крылья» — фаворит встречи. Волжане явно выше классом и обладают более сильным составом. Вполне вероятно, что их главный тренер Игорь Осинькин прибегнет к ротации, но она не сильно повлияет на положение дел. «КС» не проигрывают шесть матчей подряд в чемпионате ФНЛ. В прошлом кубковом противостоянии они разгромили «Иртыш» — 5-0. Любой результат кроме победы для самарцев будет сенсацией.

Хозяева на первом вместе в группе, так как им присудили победу за отмененный матч с «Ротором». Представитель РПЛ столкнулся с коронавирусными проблемами. В ПФЛ «Динамо» не блещет, там они идут на 6 строчке. Известных имен в команде нет. Несмотря на расклады, наверняка представитель низшей лиги захочет проявить себя с таким весьма грозным соперником.

Между собой «Динамо» Ставрополь и «Крылья Советов» в российской истории играли 6 раз — в начале девяностых. Показатели равные — у клубов по две победы и две ничьи.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Коэффициент на них — 1,31. На ничью — 4,95. На принимающую сторону — 8,2.

Рассудит команды судья Машлякевич из Москвы. Игра начнется в 20:00 по самарскому времени. Ее покажет «Телеспорт». Следите за событиями противостояния на «КП-Самара».

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